Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn

Bài và ảnh: THANH THẢO

Các đơn vị liên quan đang gấp rút "thay áo mới" cho nhiều tuyến đường đang xuống cấp ở khu vực Bình Dương cũ của TP HCM

Một trong những con đường thuộc khu vực Bình Dương cũ mà người dân than phiền nhiều nhất là Quốc lộ 1K.

Chằng chịt "ổ voi", "ổ gà"

Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội mới đây, bà Nguyễn Thị Bé Ba ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp bức xúc về việc tuyến Quốc lộ 1K xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng không được sửa chữa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bà Bé Ba cho biết không chỉ tuyến Quốc lộ 1K mà một đoạn của đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối vào Quốc lộ 1K cũng chằng chịt "ổ voi", "ổ gà" không kém. Từ đó, bà Bé Ba đề nghị các ngành liên quan quan tâm sửa chữa, nâng cấp.

Là người dân sống gần Quốc lộ 1K, ông Trần Ngọc Oánh ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp ngán ngẩm với những "ổ voi", "ổ gà" như bẫy người đi đường, nhất là sau cơn mưa nhiều ngày nhưng nước ở các hố này vẫn chưa thể rút hết. Theo ông Oánh, nghiêm trọng nhất là đoạn dẫn vào mỏ đá 3/2 cũ, bên trong có một trạm bê-tông, nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do nhiều hố sâu. Trước đó, đã có 2 công nhân đi làm về tự té ngay đoạn này, trong đó có 1 người bị gãy tay, 1 người bị thương tật trên 10%. Hay như đoạn dẫn vào chùa Châu Thới cũng gặp cảnh tương tự.

Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn - Ảnh 1.

Tình trạng hư hỏng trên Quốc lộ 1K đoạn qua phường Đông Hòa (TP HCM)

Cách đây nhiều năm, dự án mở rộng đường 673 (hay còn gọi là D13), đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường 30/4, thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thủ Dầu Một, TP HCM) được triển khai. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 500 m, nhưng sau khi hoàn thành được 400 m, thì việc thi công bị đình trệ.

Đoạn đường dang dở này giờ đầy rẫy "ổ voi", "ổ gà" khiến người dân di chuyển cực kỳ khó khăn. Vào mùa mưa, nước đọng thành vũng, khiến việc đi lại càng nguy hiểm. Bên cạnh đó, hệ thống cống được xây cao nhưng không có nắp đậy gây mất an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em. Người dân kiến nghị đẩy nhanh các hạng mục đang dang dở. Cũng có thể chính quyền đứng ra vận động người dân trên tuyến đường cùng góp công, góp của để hoàn thiện. Nhằm khắc phục tạm thời, chính quyền phải đổ đất, đá để người dân đi lại an toàn hơn.

Khắc phục sớm

Lãnh đạo các phường cho biết đã nắm bắt những trăn trở và mong muốn chính đáng của người dân, tiếp nhận những kiến nghị về tình trạng đường ngập úng và xuống cấp.

"Dù một số nơi đã chủ động vận động xã hội hóa để sửa chữa những hư hỏng nhỏ nhưng để có một hệ thống giao thông đồng bộ, khang trang và bền vững, các địa phương vẫn rất cần nguồn lực tài chính lớn và cơ chế đầu tư rõ ràng từ cấp trên. Bởi việc phân cấp, phân quyền về đầu tư công ở cấp phường, xã chưa rõ ràng khiến các địa phương gặp vướng mắc trong việc chủ động lên kế hoạch và huy động vốn để thi công những tuyến đường đang xuống cấp" - lãnh đạo một phường chia sẻ.

Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn - Ảnh 2.

Quốc lộ 1K đoạn qua phườngTân Đông Hiệp (TP HCM)

Đối với tuyến Quốc lộ 1K và đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, thông tin tuyến Quốc lộ 1K trước đây được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) bàn giao về cho tỉnh Bình Dương cũ, sau đó tỉnh tiếp tục bàn giao về cho địa phương là TP Dĩ An cũ. Sau khi Bình Dương sáp nhập với TP HCM và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đoạn đường này nằm trên địa bàn 2 phường Đông Hòa và Tân Đông Hiệp. 

Mới đây nhất, TP HCM đã giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức quản lý. Theo ông Huy, phường đã có kiến nghị, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1K để sửa chữa, dặm vá sớm nhất cho người dân đi lại thuận tiện.

Riêng đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn, sau khi người dân phản ánh, đơn vị quản lý tuyến đường là Tập đoàn Becamex đã cho dặm vá, sửa chữa. Cũng theo ông Huy, đoạn người dân phản ánh trùng với tuyến Vành đai 3, dài hơn 13 km, hiện đã có chủ trương đầu tư và dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay, phường Tân Đông Hiệp cũng đã bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. "Tập đoàn Becamex phối hợp rất tốt với địa phương để đẩy nhanh tiến độ dự án này" - ông Huy nói. 

Sửa chữa "khiếm khuyết" của con đường 5.200 tỉ đồng

Công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài gần 50 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng được đưa vào sử dụng cuối tháng 9-2024. Sau 1 năm thông xe, con đường này đã xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà", nhất là đoạn qua địa phận xã Phước Thành. Trước tình trạng này, Sở Xây dựng TP HCM đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường trước ngày 25-10-2025. Đơn vị thi công đang sửa chữa, dặm vá.


Tin liên quan

Quốc lộ 1K xuống cấp thảm hại, người đi đường "nín thở" mỗi lần đi qua

Quốc lộ 1K xuống cấp thảm hại, người đi đường "nín thở" mỗi lần đi qua

(NLĐO) - Tuyến Quốc lộ 1K đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ luôn được cử tri quan tâm và nêu ý kiến bức xúc tại các buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Quốc lộ 1K ngập sâu, xe chết máy la liệt

(NLĐO) - Sau trận mưa lớn và kéo dài vào chiều và tối 12-10, Quốc lộ 1K (đoạn qua TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) ngập nặng, nhiều phương tiện chết máy la liệt.

Dỡ 2 trạm BOT trên Quốc lộ 1K đi qua Đồng Nai và Bình Dương

(NLĐO)- Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai nhiều lần có văn bản đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí "bỏ hoang" này để đảm bảo an toàn giao thông, tránh các "bẫy" tai nạn thương tâm.

tỉnh Bình Dương tai nạn giao thông tiếp xúc cử tri hệ thống giao thông mất an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo