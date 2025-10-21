Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn

Một trong những con đường thuộc khu vực Bình Dương cũ mà người dân than phiền nhiều nhất là Quốc lộ 1K.

Chằng chịt "ổ voi", "ổ gà"

Tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội mới đây, bà Nguyễn Thị Bé Ba ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp bức xúc về việc tuyến Quốc lộ 1K xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng không được sửa chữa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bà Bé Ba cho biết không chỉ tuyến Quốc lộ 1K mà một đoạn của đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối vào Quốc lộ 1K cũng chằng chịt "ổ voi", "ổ gà" không kém. Từ đó, bà Bé Ba đề nghị các ngành liên quan quan tâm sửa chữa, nâng cấp.

Là người dân sống gần Quốc lộ 1K, ông Trần Ngọc Oánh ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp ngán ngẩm với những "ổ voi", "ổ gà" như bẫy người đi đường, nhất là sau cơn mưa nhiều ngày nhưng nước ở các hố này vẫn chưa thể rút hết. Theo ông Oánh, nghiêm trọng nhất là đoạn dẫn vào mỏ đá 3/2 cũ, bên trong có một trạm bê-tông, nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do nhiều hố sâu. Trước đó, đã có 2 công nhân đi làm về tự té ngay đoạn này, trong đó có 1 người bị gãy tay, 1 người bị thương tật trên 10%. Hay như đoạn dẫn vào chùa Châu Thới cũng gặp cảnh tương tự.

Tình trạng hư hỏng trên Quốc lộ 1K đoạn qua phường Đông Hòa (TP HCM)

Cách đây nhiều năm, dự án mở rộng đường 673 (hay còn gọi là D13), đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường 30/4, thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thủ Dầu Một, TP HCM) được triển khai. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 500 m, nhưng sau khi hoàn thành được 400 m, thì việc thi công bị đình trệ.

Đoạn đường dang dở này giờ đầy rẫy "ổ voi", "ổ gà" khiến người dân di chuyển cực kỳ khó khăn. Vào mùa mưa, nước đọng thành vũng, khiến việc đi lại càng nguy hiểm. Bên cạnh đó, hệ thống cống được xây cao nhưng không có nắp đậy gây mất an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em. Người dân kiến nghị đẩy nhanh các hạng mục đang dang dở. Cũng có thể chính quyền đứng ra vận động người dân trên tuyến đường cùng góp công, góp của để hoàn thiện. Nhằm khắc phục tạm thời, chính quyền phải đổ đất, đá để người dân đi lại an toàn hơn.

Khắc phục sớm

Lãnh đạo các phường cho biết đã nắm bắt những trăn trở và mong muốn chính đáng của người dân, tiếp nhận những kiến nghị về tình trạng đường ngập úng và xuống cấp.

"Dù một số nơi đã chủ động vận động xã hội hóa để sửa chữa những hư hỏng nhỏ nhưng để có một hệ thống giao thông đồng bộ, khang trang và bền vững, các địa phương vẫn rất cần nguồn lực tài chính lớn và cơ chế đầu tư rõ ràng từ cấp trên. Bởi việc phân cấp, phân quyền về đầu tư công ở cấp phường, xã chưa rõ ràng khiến các địa phương gặp vướng mắc trong việc chủ động lên kế hoạch và huy động vốn để thi công những tuyến đường đang xuống cấp" - lãnh đạo một phường chia sẻ.

Quốc lộ 1K đoạn qua phườngTân Đông Hiệp (TP HCM)

Đối với tuyến Quốc lộ 1K và đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, thông tin tuyến Quốc lộ 1K trước đây được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) bàn giao về cho tỉnh Bình Dương cũ, sau đó tỉnh tiếp tục bàn giao về cho địa phương là TP Dĩ An cũ. Sau khi Bình Dương sáp nhập với TP HCM và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đoạn đường này nằm trên địa bàn 2 phường Đông Hòa và Tân Đông Hiệp.

Mới đây nhất, TP HCM đã giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức quản lý. Theo ông Huy, phường đã có kiến nghị, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1K để sửa chữa, dặm vá sớm nhất cho người dân đi lại thuận tiện.

Riêng đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn, sau khi người dân phản ánh, đơn vị quản lý tuyến đường là Tập đoàn Becamex đã cho dặm vá, sửa chữa. Cũng theo ông Huy, đoạn người dân phản ánh trùng với tuyến Vành đai 3, dài hơn 13 km, hiện đã có chủ trương đầu tư và dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay, phường Tân Đông Hiệp cũng đã bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. "Tập đoàn Becamex phối hợp rất tốt với địa phương để đẩy nhanh tiến độ dự án này" - ông Huy nói.

Sửa chữa "khiếm khuyết" của con đường 5.200 tỉ đồng Công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài gần 50 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng được đưa vào sử dụng cuối tháng 9-2024. Sau 1 năm thông xe, con đường này đã xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà", nhất là đoạn qua địa phận xã Phước Thành. Trước tình trạng này, Sở Xây dựng TP HCM đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Bàu Bàng khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường trước ngày 25-10-2025. Đơn vị thi công đang sửa chữa, dặm vá.



