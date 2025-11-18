Ấm áp bữa cơm bộ đội và giáo viên nấu cho người dân vùng sạt lở Hùng Sơn

Ngày 18-11, trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry - Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ga Ry tổ chức "bếp ăn 0 đồng" phục vụ người dân xã Hùng Sơn đang được di dời tránh sạt lở.

Clip: Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng giáo viên nấu ăn cho người dân và các em học sinh vùng sạt lở xã Hùng Sơn

Trong ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng giáo viên nhà trường đã chuẩn bị 200 suất cơm nóng, cung cấp 500 chai nước và sữa cho các cháu thiếu nhi thuộc các thôn A Ting, A Rooi và Dading đang tạm trú tại Trường Tiểu học Ga Ry và trụ sở UBND xã Ga Ry cũ.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry chuẩn bị bữa ăn cho người dân và các em học sinh

Lực lượng quân y của đơn vị cũng tổ chức khám, phát thuốc cho 20 người dân có triệu chứng ho, sốt do thời tiết lạnh, ẩm kéo dài.

Khám bệnh cho người dân và các em học sinh

Ngoài đảm bảo bữa ăn và sức khỏe cho bà con, lực lượng Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, động viên người dân yên tâm ở lại khu vực tránh trú, hạn chế di chuyển qua các điểm sạt lở nguy hiểm.

Hoạt động "bếp ăn 0 đồng" là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân vùng cao Hùng Sơn trong những ngày mưa lũ phức tạp.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở núi khiến khiến 3 người mất tích. Cơ quan chức năng di dời khẩn cấp hơn 170 hộ với gần hàng trăm khẩu ở các thôn gần đó khỏi khu vực nguy hiểm.