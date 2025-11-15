Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

Ngày 15-11, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác của TP đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Cả triệu mét khối đất đổ xuống "xóa sổ" con suối

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã động viên, chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo TP Đà Nẵng đến gia đình các nạn nhân, đồng thời trao hỗ trợ 2 gia đình có người mất tích, mỗi hộ 5 triệu đồng; thăm hỏi, động viên người dân đang được sơ tán và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cứu nạn tại hiện trường.

Ông Trần Nam Hưng (áo sơ mi xanh nhạt) kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Nam Hưng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phải khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải hết sức bình tĩnh, thận trọng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Clip: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sử dụng flycam khảo sát địa hình, tìm kiếm người mất tích

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết quan sát tại hiện trường mới thấy mức độ kinh khủng của vụ sạt lở. Ước lượng có hơn 1 triệu mét khối đất đá đổ xuống, cuốn trôi, lấp luôn cả một con suối. Điều đáng chú ý là tại vị trí xảy ra sạt lở, đất đá vẫn sạt trượt liên tục.

Trong khi đó, một ngọn núi to hơn, nằm chếch về phía bên trái, cũng có nguy cơ sạt lở. Đứng từ xa nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng quan sát thấy vết nứt lớn tại ngọn núi này, nguy cơ có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, từ hôm nay (15-11), Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn nên nguy cơ sạt lở đất càng nguy hiểm, vì vậy phải đặt an toàn về người lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm việc với Sở Chỉ huy hiện trường do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lập để tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ thông tin của người dân cung cấp, lực lượng chức năng nhận định có 2 vị trí có thể có người bị vùi lấp, gồm vị trí lán trại của ông Hốih Zi Nút (SN 1980) và lán trại 2 vợ chồng công an viên thôn Pứt - anh Zơ Râm Nhô (SN 1997) và vợ Bríu Thị Tép (SN 1998).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng động viên lực lượng cứu hộ

Tuy nhiên, khối lượng đất đá vùi lấp tại các vị trí này cao từ 7-15 m, việc tìm kiếm nạn nhân sẽ vô cùng gian nan.

Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, phải sớm dựng nhà cho dân

Ông Hưng cho biết tại khu vực này đã được địa phương dự báo sạt lở từ lâu. Trước đây, tỉnh Quảng Nam cũ đã xây dựng một khu tái định cư cho các hộ dân sinh sống ở 2 thôn Glao và H Jun (xã Hùng Sơn) nhưng người dân không chịu di dời. Tuy nhiên, qua đợt sạt lở lần này, người dân cũng nhận ra nguy hiểm, lo sợ.

Ông Trần Nam Hưng thăm hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân các thôn có nguy cơ sạt lở được sơ tán về nhà gươl

Khi lãnh đạo TP đến thăm, động viên bà con nhân dân đang được sơ tán đến nhà gươl, họ đều đồng tình di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng sớm dựng lại nhà cho người dân ở khu tái định cư mới ngay trong năm nay, để họ sớm ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung chăm lo đời sống các hộ dân đã di dời. Phải đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con. Tuyệt đối không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Để đảm bảo nước sạch phục vụ cho bà con khi con suối cung cấp nước cho 2 thôn đã bị sạt lở xóa sổ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo đóng 2 giếng khoan loại lớn để cung cấp nước sinh hoạt tạm cho bà con 2 thôn.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng cần đầu tư nguồn lực từ nguồn ngân sách TP và của Trung ương để xây dựng các khu tái định cư cho các vùng có nguy cơ sạt lở. Không thể để mãi tình trạng năm nào tới mùa mưa lũ cũng nơm nớp lo.