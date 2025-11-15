Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

Trần Thường

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Ngày 15-11, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác của TP đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Cả triệu mét khối đất đổ xuống "xóa sổ" con suối

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã động viên, chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo TP Đà Nẵng đến gia đình các nạn nhân, đồng thời trao hỗ trợ 2 gia đình có người mất tích, mỗi hộ 5 triệu đồng; thăm hỏi, động viên người dân đang được sơ tán và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cứu nạn tại hiện trường.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 3.

Ông Trần Nam Hưng (áo sơ mi xanh nhạt) kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Nam Hưng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phải khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải hết sức bình tĩnh, thận trọng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Clip: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sử dụng flycam khảo sát địa hình, tìm kiếm người mất tích

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết quan sát tại hiện trường mới thấy mức độ kinh khủng của vụ sạt lở. Ước lượng có hơn 1 triệu mét khối đất đá đổ xuống, cuốn trôi, lấp luôn cả một con suối. Điều đáng chú ý là tại vị trí xảy ra sạt lở, đất đá vẫn sạt trượt liên tục.

Trong khi đó, một ngọn núi to hơn, nằm chếch về phía bên trái, cũng có nguy cơ sạt lở. Đứng từ xa nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng quan sát thấy vết nứt lớn tại ngọn núi này, nguy cơ có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, từ hôm nay (15-11), Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn nên nguy cơ sạt lở đất càng nguy hiểm, vì vậy phải đặt an toàn về người lên hàng đầu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm việc với Sở Chỉ huy hiện trường do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lập để tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ thông tin của người dân cung cấp, lực lượng chức năng nhận định có 2 vị trí có thể có người bị vùi lấp, gồm vị trí lán trại của ông Hốih Zi Nút (SN 1980) và lán trại 2 vợ chồng công an viên thôn Pứt - anh Zơ Râm Nhô (SN 1997) và vợ Bríu Thị Tép (SN 1998).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 6.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng động viên lực lượng cứu hộ

Tuy nhiên, khối lượng đất đá vùi lấp tại các vị trí này cao từ 7-15 m, việc tìm kiếm nạn nhân sẽ vô cùng gian nan.

Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, phải sớm dựng nhà cho dân

Ông Hưng cho biết tại khu vực này đã được địa phương dự báo sạt lở từ lâu. Trước đây, tỉnh Quảng Nam cũ đã xây dựng một khu tái định cư cho các hộ dân sinh sống ở 2 thôn Glao và H Jun (xã Hùng Sơn) nhưng người dân không chịu di dời. Tuy nhiên, qua đợt sạt lở lần này, người dân cũng nhận ra nguy hiểm, lo sợ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng, động viên người dân - Ảnh 7.

Ông Trần Nam Hưng thăm hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân các thôn có nguy cơ sạt lở được sơ tán về nhà gươl

Khi lãnh đạo TP đến thăm, động viên bà con nhân dân đang được sơ tán đến nhà gươl, họ đều đồng tình di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng sớm dựng lại nhà cho người dân ở khu tái định cư mới ngay trong năm nay, để họ sớm ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung chăm lo đời sống các hộ dân đã di dời. Phải đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con. Tuyệt đối không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Để đảm bảo nước sạch phục vụ cho bà con khi con suối cung cấp nước cho 2 thôn đã bị sạt lở xóa sổ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo đóng 2 giếng khoan loại lớn để cung cấp nước sinh hoạt tạm cho bà con 2 thôn.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng cần đầu tư nguồn lực từ nguồn ngân sách TP và của Trung ương để xây dựng các khu tái định cư cho các vùng có nguy cơ sạt lở. Không thể để mãi tình trạng năm nào tới mùa mưa lũ cũng nơm nớp lo.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m (thôn Pứt, xã Hùng Sơn), xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường giao thông hơn 200 m.

Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích, làm hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức di dời 84/314 khẩu thôn Glao và 87/350 khẩu thôn H Jun (xã Hùng Sơn) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin liên quan

Sạt lở bất thường giữa trời nắng ở Đà Nẵng gây kinh hoàng: Hiện tượng hiếm gặp!

(NLĐO) – Vụ sạt lở đất ở xã Hùng Sơn – TP Đà Nẵng, theo GS-TS Đỗ Minh Đức, sau 3 ngày không mưa, giữa trời nắng ráo, sạt lở xảy ra là hiếm gặp.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con khát sữa đòi mẹ"!

(NLĐO) – Vợ chồng công an viên thôn bị mất tích có hoàn cảnh khó khăn, có 2 con nhỏ trong đó cháu út chưa được 2 tuổi, vẫn đang bú sữa mẹ.

Toàn cảnh từ flycam vụ sạt lở kinh hoàng nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và dùng flycam tìm kiếm 3 người mất tích, nghi bị đất đá sạt lở vùi lấp

nguy cơ sạt lở Quảng Nam người mất tích lực lượng cứu hộ sạt lở núi Đà Nẵng Trần Nam Hưng Hùng Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo