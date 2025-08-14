Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" ở phường An Hội Tây

Ngày 14-8, Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM phối hợp với Công đoàn cơ sở Trường Nguyễn Tri Phương đã tổ chức Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" với sự tham gia của 80 đoàn viên - lao động.
Tại chương trình, người lao động được thưởng thức bữa ăn có giá 85.000 đồng, cao hơn 50.000 đồng so với bữa ăn giữa ca bình thường tại trường.
Dịp này, Công đoàn Trường Nguyễn Tri Phương cũng đã tổ chức sinh hoạt Công đoàn tháng 8-2025 và tặng quà chúc mừng sinh nhật cho đoàn viên có ngày sinh trong tháng 8. Đồng thời, trao giải thưởng hội thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử các ngày lễ lớn của đất nước cho đoàn viên đạt thành tích cao.
Bình luận (0)