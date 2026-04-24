Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" ở phường Tân Sơn Hòa

Chiều 24-4, Công đoàn phường Tân Sơn Hòa, TPHCM đã tổ chức Chương trình "Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương- Lan tỏa hạnh phúc" và "Bữa cơm Công đoàn năm 2026". Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 do Công đoàn phường triển khai.

Chương trình "Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương- Lan tỏa hạnh phúc" và "Bữa cơm Công đoàn"

Tại chương trình, ông Huỳnh Đông Luân, Chủ tịch Công đoàn phường, đã phát động Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Theo ông Luân, trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động theo hướng thiết thực và có chiều sâu.

Điểm nhấn là Chương trình "Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương – Lan tỏa hạnh phúc" chăm lo cho lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo; chương trình "Bữa cơm Công đoàn", "Cảm ơn người lao động"; chăm sóc sức khỏe người lao động, các hoạt động văn hóa- thể thao…

Người lao động nghe tuyên truyền tuyên truyền tầm soát bệnh lý về da

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Tân Sơn Hòa sẽ chú trọng nhiều hơn đến tính bền vững và cá nhân hóa hỗ trợ (chăm lo theo từng nhóm lao động đặc thù; tăng cường phúc lợi dài hạn và cải thiện điều kiện làm việc thực chất.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao quà cho đoàn viên - lao động khó khăn

Tại chương trình, Công đoàn phường Tân Sơn Hòa đã phối hợp cùng Công đoàn Công ty TNHH Y tế MedCare Việt Nam tổ chức tư vấn, tuyên truyền tầm soát bệnh lý về da cho đoàn viên - lao động; phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" với sự tham gia của 100 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa chung vui cùng người lao động trong "Bữa cơm Công đoàn"

Người lao động cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon

Ngoài ra, đoàn viên - lao động còn được tăng quà (300.000 đồng/phần) và tham gia chương trình rút thăm may mắn với các phần quà hấp dẫn.