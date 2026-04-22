Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao động

Ngày 22-4, tại Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang tổ chức Bữa cơm Công đoàn cho 240 đoàn viên, người lao động của công ty.

Tham dự chung vui với đoàn viên, người lao động có bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, cùng với lãnh đạo của Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang.

Lãnh đạo Công đoàn tham gia chuẩn bị cơm trưa cho đoàn viên, người lao động

Ông Lê Văn Trí, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang, cho biết để hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026", công đoàn phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức 6 bữa cơm Công đoàn trong 3 tuần liên tiếp của cuối tháng 4 và tháng 5-2026. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên công đoàn tổ chức cho đoàn viên, người lao động công ty.

Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang có hơn 260 lao động. Hàng ngày, vào buổi trưa, bếp ăn phục vụ bữa ăn cho 240 người lao động. Mỗi suất ăn trưa trị giá 28 nghìn đồng/suất nhưng trong các bữa cơm công đoàn, những suất ăn sẽ nâng lên 38 nghìn đồng/suất.

Bữa cơm công đoàn của Công ty CP cơ khí Vina Nha Trang có 240 người lao động tham gia

Tới chung vui với đoàn viên, người lao động công ty, bà Trần Thị Hương cho biết ngay sau khi triển khai phát động bữa cơm Công đoàn, Công đoàn Công ty cơ khí Vina Nha Trang là đơn vị đầu tiên hưởng ứng triển khai tổ chức bữa cơm trong hệ thống Công đoàn toàn tỉnh và đặc biệt hơn là tổ chức 6 bữa trải đều trong tháng 4 và tháng 5.

Qua đây cho thấy được tổ chức Công đoàn có vai trò rất lớn, tạo được sự ủng hộ của lãnh đạo cũng như người lao động toàn công ty.

Nhân dịp này, bà Trần Thị Hương thay mặt cho lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang.

LĐLĐ Khánh Hòa trao hỗ trợ 15 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bà Trần Thị Hương cho biết để hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình Bữa cơm Công đoàn tại các cấp công đoàn trên toàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tạo không gian để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày Thống nhất đất nước 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa và công ty hỏi thăm động viên người lao động

Theo kế hoạch, mỗi công đoàn cơ sở sẽ tổ chức ít nhất một "Bữa cơm Công đoàn" trong tháng 5-2026. Bữa ăn được đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có sự phối hợp giữa công đoàn và người sử dụng lao động, với mức hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa.

Chương trình không chỉ dừng lại ở bữa ăn mà còn lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền về tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên mới, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên trong tháng.