HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao động

Thái Tĩnh

(NLĐO) - Bữa cơm công đoàn tại Công ty CP cơ khí Vina Nha Trang với 240 người tham gia đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động toàn công ty

Ngày 22-4, tại Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang tổ chức Bữa cơm Công đoàn cho 240 đoàn viên, người lao động của công ty.

Tham dự chung vui với đoàn viên, người lao động có bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, cùng với lãnh đạo của Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang.

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công đoàn tham gia chuẩn bị cơm trưa cho đoàn viên, người lao động

Ông Lê Văn Trí, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang, cho biết để hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026", công đoàn phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức 6 bữa cơm Công đoàn trong 3 tuần liên tiếp của cuối tháng 4 và tháng 5-2026. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên công đoàn tổ chức cho đoàn viên, người lao động công ty.

Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang có hơn 260 lao động. Hàng ngày, vào buổi trưa, bếp ăn phục vụ bữa ăn cho 240 người lao động. Mỗi suất ăn trưa trị giá 28 nghìn đồng/suất nhưng trong các bữa cơm công đoàn, những suất ăn sẽ nâng lên 38 nghìn đồng/suất.

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao - Ảnh 2.

Bữa cơm công đoàn của Công ty CP cơ khí Vina Nha Trang có 240 người lao động tham gia

Tới chung vui với đoàn viên, người lao động công ty, bà Trần Thị Hương cho biết ngay sau khi triển khai phát động bữa cơm Công đoàn, Công đoàn Công ty cơ khí Vina Nha Trang là đơn vị đầu tiên hưởng ứng triển khai tổ chức bữa cơm trong hệ thống Công đoàn toàn tỉnh và đặc biệt hơn là tổ chức 6 bữa trải đều trong tháng 4 và tháng 5.

Qua đây cho thấy được tổ chức Công đoàn có vai trò rất lớn, tạo được sự ủng hộ của lãnh đạo cũng như người lao động toàn công ty.

Nhân dịp này, bà Trần Thị Hương thay mặt cho lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang.

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao - Ảnh 3.

LĐLĐ Khánh Hòa trao hỗ trợ 15 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bà Trần Thị Hương cho biết để hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình Bữa cơm Công đoàn tại các cấp công đoàn trên toàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tạo không gian để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày Thống nhất đất nước 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5.

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa và công ty hỏi thăm động viên người lao động

Theo kế hoạch, mỗi công đoàn cơ sở sẽ tổ chức ít nhất một "Bữa cơm Công đoàn" trong tháng 5-2026. Bữa ăn được đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có sự phối hợp giữa công đoàn và người sử dụng lao động, với mức hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa.

Chương trình không chỉ dừng lại ở bữa ăn mà còn lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền về tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên mới, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên trong tháng.

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao - Ảnh 5.

Bữa cơm công đoàn tạo thêm sự gắn kết người lao động trong công ty

Công ty Yến Sào Khánh Hòa tôn vinh nữ lao động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo