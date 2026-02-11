Ấm áp Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" phường Tam Bình

Ngày 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026 với sự tham dự của đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình.

Thành phố tặng cây xanh chúc mừng cho Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" phường Tam Bình.

Ngày hội là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia. Thông qua ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng mong muốn huy động sự chung tay chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường Tam Bình ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình - cho biết trong năm qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cùng sự đồng lòng của nhân dân, phường Tam Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, an ninh trật tự, xây dựng khu phố “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình - phát biểu tại ngày hội.

Về Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình", bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình nhấn mạnh đây chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình - phát biểu tại ngày hội.

Bà thông tin thêm thời gian qua, bên cạnh Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình", phường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội thi trang trí “Góc phố ngày Tết”, gói bánh chưng, bánh tét, chương trình văn hóa - văn nghệ, “Bữa cơm công đoàn”... góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Trao tặng các phần quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19.

Tại ngày hội, phường Tam Bình đã trao tặng 158 phần quà cho các hộ cận nghèo, 233 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 19 phần quà chăm lo cho các em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn phường.