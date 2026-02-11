HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ấm áp Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" phường Tam Bình

Huyền Trân

(NLĐO) - Ngày hội là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường Tam Bình văn minh, nghĩa tình.

Ngày 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình  tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026 với sự tham dự của đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình.

- Ảnh 1.

Thành phố tặng cây xanh chúc mừng cho Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" phường Tam Bình.

Ngày hội là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia. Thông qua ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng mong muốn huy động sự chung tay chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường Tam Bình ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình - cho biết trong năm qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cùng sự đồng lòng của nhân dân, phường Tam Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, an ninh trật tự, xây dựng khu phố “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình - phát biểu tại ngày hội.

Về Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình", bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình nhấn mạnh đây chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình - phát biểu tại ngày hội.

Bà thông tin thêm thời gian qua, bên cạnh Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình", phường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội thi trang trí “Góc phố ngày Tết”, gói bánh chưng, bánh tét, chương trình văn hóa - văn nghệ, “Bữa cơm công đoàn”... góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Trao tặng các phần quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19.

Tại ngày hội, phường Tam Bình đã trao tặng 158 phần quà cho các hộ cận nghèo, 233 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 19 phần quà chăm lo cho các em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

TPHCM: Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" mang niềm vui đến cho dân

TPHCM: Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" mang niềm vui đến cho dân

(NLĐO) - Ngày hội hướng đến công tác an sinh xã hội, mang đến một mùa xuân vui tươi, ấm áp, cho người dân phường Bình Tây và xã Nhuận Đức

Phấn khởi, thiết thực Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" TPHCM với 10.000 người tham gia

(NLĐO)- Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” cấp thành phố đã lan tỏa tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, chăm lo Tết toàn diện cho người dân TPHCM

10.000 người dự Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết Nghĩa tình" tại TPHCM

(NLĐO) - Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết Nghĩa tình" Tết Bính Ngọ năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức vào ngày 31-1 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

