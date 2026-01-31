Phấn khởi, thiết thực Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" TPHCM với 10.000 người tham gia

Ngày 31-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới) đã diễn ra Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" Tết Bính Ngọ 2026, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức.



Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự ngày hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi người dân tham gia ngày hội tại khu vực Siêu thị 0 đồng; Ảnh: PHAN ANH

Ngày hội diễn ra sôi nổi với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân với nhiều không gian hoạt động phong phú, đa dạng; nhiều nội dung thiết thực, gắn với các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại ngày hội; Ảnh: PHAN ANH

Từ các hoạt động tinh thần như Góc phố ngày Tết, Hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết đến Chương trình Mái ấm mùa Xuân, Siêu thị 0 đồng; từ hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản đến các hoạt động chăm lo cho nông dân, công nhân, người lao động; hỗ trợ phụ nữ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, thông qua Chương trình Mái ấm mùa Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 140 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân.



Cùng với đó là họp mặt các vị dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026; Chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương".

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công ty CP dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số.

Cùng với thành phố, Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận địa bàn khu dân cư để người dân vui Xuân, đón Tết.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết tổng kinh phí chăm lo cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán 2026 là hơn 5.900 tỉ đồng

Phát biểu tại ngày hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm "Đoàn kết - trọn vẹn - nghĩa tình", với tổng kinh phí hơn 5.900 tỉ đồng. Theo bà, đây là minh chứng sinh động nhất về truyền thống nghĩa tình của thành phố.

"Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" chính là nhịp cầu mùa Xuân của niềm tin, của khát vọng, của tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa tư tưởng "Dân là gốc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết trong Nghị quyết Đại hội XIV" đi vào cuộc sống bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực" - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh.

Một số hoạt động ý nghĩa tại ngày hội:

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân; Ảnh: PHAN ANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà Tết cho cựu chiến binh; Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà Tết cho hội viên, phụ nữ và trẻ em vượt khó; Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà Tết cho các em học sinh; Ảnh: PHAN ANH

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công ty CP dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số; Ảnh: PHAN ANH