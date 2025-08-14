"Âm sắc Việt - Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Âm sắc Việt - Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Thanh Hiệp (ảnh TTXVN)

(NLĐO) – Chương trình nghệ thuật "Âm sắc Việt - Hàn" tạo dấu ấn đậm nét, kết nối hai quốc gia Việt – Hàn do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM thực hiện

"Âm sắc Việt – Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh và TP Busan.

Âm sắc Việt - Hàn: Điểm nhấn giàu cảm xúc

Ngày 13-8 tại thành phố cảng Busan (Hàn Quốc), trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, chương trình nghệ thuật "Âm sắc Việt - Hàn" đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc tại Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh và TP Busan.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Sở Ngoại vụ TP HCM và các cơ quan liên quan tổ chức, đưa đoàn nghệ thuật sang biểu diễn, chào mừng và giao lưu văn hóa tại Busan.

"Âm sắc Việt – Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật "Âm sắc Việt - Hàn" đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc

Đây được xem là hoạt động nghệ thuật, tạo nhịp cầu tinh thần kết nối nhân dân hai thành phố, hai quốc gia. Vinh dự đặc biệt Chương trình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đã đến dự và cổ vũ.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự hiện diện của các lãnh đạo cao cấp: Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Các ông Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM… Phía cơ quan đại diện Việt Nam có ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan.

"Âm sắc Việt – Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh 3.

Chương trình được dàn dựng công phu, sinh động và đậm chất nghệ thuật - văn hóa của hai dân tộc

Phía Hàn Quốc có ông Park Heong-joon, Thị trưởng Busan; ông Ahn Sung-Min, Chủ tịch Hội đồng TP Busan; ông Choi Youngsam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Park Soo Kwan, nguyên Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan. Ngôn ngữ nghệ thuật – nhịp cầu hữu nghị Chương trình "Âm sắc Việt - Hàn" do các nghệ sĩ Nhà hát ca, múa, nhạc Dân tộc Bông Sen (TP HCM) và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại TP Busan biểu diễn đã dẫn dắt khán giả qua hành trình âm nhạc – vũ đạo mang đậm bản sắc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu trong "Âm sắc Việt - Hàn"

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hòa quyện âm thanh, sắc màu, hình ảnh của hai nền văn hóa, khắc họa sâu đậm tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Điểm nhấn của đêm diễn là liên khúc "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người" (sáng tác Cao Việt Bách) và "Hữu nghị Việt – Hàn" (sáng tác Joseph Kwon). Với phần hòa âm – phối khí tinh tế, cùng những bước múa mềm mại, uyển chuyển, liên khúc đã khép lại chương trình trong không khí bùng nổ cảm xúc.

"Âm sắc Việt – Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh 4.

Chương trình "Âm sắc Việt – Hàn"tạo dấu ấn đẹp tại Hàn Quốc

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, cho biết: "Những tràng pháo tay kéo dài là minh chứng cho sức lan tỏa của nghệ thuật, xóa bỏ sự cách biệt về ngôn ngữ để vượt qua mọi ranh giới bằng nghệ thuật, âm nhạc và vũ điệu".

"Âm sắc Việt – Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh 5.

Chương trình để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả Hàn Quốc

Dấu ấn khó phai "Âm sắc Việt - Hàn" không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự đồng điệu, sẻ chia và hợp tác bền chặt. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, sự kiện này đã góp phần tô đậm sắc màu văn hóa trong mối quan hệ chính trị – ngoại giao giữa hai quốc gia, hai thành phố kết nghĩa.

Hình ảnh các nghệ sĩ Việt - Hàn cùng hòa chung nhịp bước, chung một sân khấu tại Busan tối 13-8 sẽ còn đọng lại như một minh chứng sinh động rằng, văn hóa và nghệ thuật chính là những "sứ giả" thầm lặng nhưng mạnh mẽ nhất, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc ngày thêm bền chặt.

Tin liên quan

Ca sĩ Việt - Hàn bùng nổ tại đêm hội âm nhạc ở Long An

Ca sĩ Việt - Hàn bùng nổ tại đêm hội âm nhạc ở Long An

(NLĐO) - Hite Jinro Festival 2024 là cầu nối góp phần đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa Long An – Hàn Quốc đến du khách trong và ngoài nước

Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch Việt - Hàn

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

"Âm sắc Việt – Hàn"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo