"Âm sắc Việt - Hàn" thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Âm sắc Việt - Hàn: Điểm nhấn giàu cảm xúc

Ngày 13-8 tại thành phố cảng Busan (Hàn Quốc), trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, chương trình nghệ thuật "Âm sắc Việt - Hàn" đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc tại Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh và TP Busan.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Sở Ngoại vụ TP HCM và các cơ quan liên quan tổ chức, đưa đoàn nghệ thuật sang biểu diễn, chào mừng và giao lưu văn hóa tại Busan.

Đây được xem là hoạt động nghệ thuật, tạo nhịp cầu tinh thần kết nối nhân dân hai thành phố, hai quốc gia. Vinh dự đặc biệt Chương trình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đã đến dự và cổ vũ.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự hiện diện của các lãnh đạo cao cấp: Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Các ông Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM… Phía cơ quan đại diện Việt Nam có ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan.

Phía Hàn Quốc có ông Park Heong-joon, Thị trưởng Busan; ông Ahn Sung-Min, Chủ tịch Hội đồng TP Busan; ông Choi Youngsam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Park Soo Kwan, nguyên Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan. Ngôn ngữ nghệ thuật – nhịp cầu hữu nghị Chương trình "Âm sắc Việt - Hàn" do các nghệ sĩ Nhà hát ca, múa, nhạc Dân tộc Bông Sen (TP HCM) và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại TP Busan biểu diễn đã dẫn dắt khán giả qua hành trình âm nhạc – vũ đạo mang đậm bản sắc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hòa quyện âm thanh, sắc màu, hình ảnh của hai nền văn hóa, khắc họa sâu đậm tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Điểm nhấn của đêm diễn là liên khúc "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người" (sáng tác Cao Việt Bách) và "Hữu nghị Việt – Hàn" (sáng tác Joseph Kwon). Với phần hòa âm – phối khí tinh tế, cùng những bước múa mềm mại, uyển chuyển, liên khúc đã khép lại chương trình trong không khí bùng nổ cảm xúc.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, cho biết: "Những tràng pháo tay kéo dài là minh chứng cho sức lan tỏa của nghệ thuật, xóa bỏ sự cách biệt về ngôn ngữ để vượt qua mọi ranh giới bằng nghệ thuật, âm nhạc và vũ điệu".

Dấu ấn khó phai "Âm sắc Việt - Hàn" không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự đồng điệu, sẻ chia và hợp tác bền chặt. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, sự kiện này đã góp phần tô đậm sắc màu văn hóa trong mối quan hệ chính trị – ngoại giao giữa hai quốc gia, hai thành phố kết nghĩa.

Hình ảnh các nghệ sĩ Việt - Hàn cùng hòa chung nhịp bước, chung một sân khấu tại Busan tối 13-8 sẽ còn đọng lại như một minh chứng sinh động rằng, văn hóa và nghệ thuật chính là những "sứ giả" thầm lặng nhưng mạnh mẽ nhất, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc ngày thêm bền chặt.