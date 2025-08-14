Dừng hoạt động khu vui chơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 14-8, ngay sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh "Nhiều trẻ bị gãy tay, chân ở khu vui chơi Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi", bà Nguyễn Thị Việt Hiển, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã có chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo Nhà văn hóa lao động tỉnh tạm dừng tổ chức khu vui chơi tại sân Nhà Văn hóa Lao động.

Theo bà Hiển, tiếp thu ý kiến phản ánh của dư luận, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo Nhà văn hóa lao động tạm dừng việc cho thuê sân, để rà soát lại toàn bộ vụ việc.

Rất đông người tham gia khu vui chơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

"Đơn vị thuê tổ chức khu vui chơi là Công ty TNHH truyền thông sự kiện và dịch vụ giải trí V.N. (có trụ sở tại tỉnh Tuyên Quang). Khi cho thuê, lãnh đạo Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xem xét, thấy họ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do tỉnh Tuyên Quang cấp. Công ty cũng gửi thông báo cho Công an phường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi" - bà Hiển nói.

Theo bà Hiển, việc cho một đơn vị thuê tổ chức khu vui chơi vẫn đảm bảo chức năng theo quy định, nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho người lao động. "Còn những phản ánh khu vui chơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có trẻ gãy tay, chân khi tham gia… chúng tôi ghi nhận và sẽ rà soát vụ việc" - bà Hiển nói.

Một trẻ bị gãy tay khi tham gia khu vui chơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

Khu vui chơi không được cấp phép lưu động

Theo một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, bước đầu rà soát cho thấy đơn vị tổ chức khu vui chơi ở sân Nhà văn hóa lao động tỉnh không được cấp phép tổ chức sự kiện lưu động. "Do đó, việc Công ty TNHH truyền thông sự kiện và dịch vụ giải trí V.N. tổ chức khu vui chơi tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi và thu phí là sai quy định" - lãnh đạo này nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, nhiều người bức xúc phản ánh đơn vị tổ chức khu vui chơi tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi thu giá bất hợp lý khi cha mẹ dẫn con vào khu vui chơi cũng bị "ép buộc" mua vé với giá 50.000 đồng/lượt. Nhiều phụ huynh phải chấp nhận vừa mua vé cho con, vừa mua vé cho mình để được vào... trông con. Trong khi đó, khu vui chơi thiếu an toàn, có nhiều trò chơi gây nguy hiểm cho trẻ.

Theo phản ánh của người dân, từ khi khu vui chơi mở cửa (ngày 5-8) đã có một bé bị gãy tay, một bé bị gãy chân và nhiều trẻ bị thương nhẹ khi tham gia trò chơi.