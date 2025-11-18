Âm thầm cống hiến, lan tỏa tình người

Ngày 17-11, ngay trước thềm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải 2 cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần 3. Những câu chuyện xúc động từ đời thực đã được các tác giả kể bằng tâm huyết, tình yêu thương, sự biết ơn lan tỏa trên các trang viết dự thi và được tái hiện tại lễ trao giải đầy xúc động.

Hơn 600 tác phẩm dự thi chất lượng

Tại buổi lễ, nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết sự thành công của 2 cuộc thi không chỉ thể hiện ở khâu tổ chức mà nhờ sự tham gia, đóng góp tích cực của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.

Những tác giả đoạt giải cùng các nhân vật bước ra từ trang viết của 2 cuộc thi .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với cuộc thi "Người Thầy kính yêu", dù đã tổ chức lần thứ 4 nhưng người tham dự vẫn rất đông đảo, quy tụ hơn 200 tác phẩm. Trong đó, ban tổ chức đã chọn 25 tác phẩm đăng trên các phương tiện xuất bản của Báo Người Lao Động, đây là cũng những tác phẩm được chọn lựa vào vòng chung khảo. Với cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta", ban tổ chức cuộc thi ghi nhận có trên 400 bài viết của các tác giả khắp mọi miền đất nước. Báo Người Lao Động đã chọn đăng tải 60 tác phẩm. "Như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, Báo Người Lao Động đã tiếp nhận hơn 600 tác phẩm dự thi, điều này chứng tỏ còn rất nhiều gương sáng vẫn đang âm thầm giúp ích cho đời và cuộc thi vẫn đang ngày càng lan tỏa trong cộng đồng" - nhà báo - TS Tô Đình Tuân chia sẻ.

Nhóm giáo viên trong dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” và cô giáo Minh Tâm chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình gieo tri thức.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong buổi lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải cho 14 tác giả; giải nhất trị giá 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 15 triệu đồng và 7 triệu đồng cho giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn vinh danh các cá nhân, tập thể là những nhân vật truyền cảm hứng, bước ra từ những bài viết đã dự thi với trị giá từ 3 triệu đến 9 triệu đồng/nhân vật, nhóm nhân vật được vinh danh.

Những câu chuyện lay động lòng người

Tác giả Nguyễn Duy Hiến chia sẻ rất xúc động khi đoạt giải nhất cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" với tác phẩm "Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ" viết về ông Lê Thanh Hùng - một người đàn ông thầm lặng chuyên đi bốc mộ.

Tác giả Nguyễn Duy Hiến nhận giải nhất cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta” lần 3

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hùng cho hay rất vui khi là nhân vật của bài viết. Ông lớn lên ở quê hương Bình Định (nay là Gia Lai), hiện sinh sống tại Đồng Nai. Chứng kiến nhiều gia đình đau khổ vì chưa tìm được hài cốt của người thân, ông đã nguyện dành công sức để thực hiện công việc tìm kiếm. Không những dốc sức tìm hài cốt liệt sĩ, ông Hùng còn dành nhiều công sức để tìm các nguồn lực, các nhà hảo tâm, các tổ chức để hỗ trợ những gia đình nghèo, những trẻ em khuyết tật. Theo ông Hùng, động lực để làm những việc trên là quần chúng nhân dân sống xung quanh ông, họ luôn nhiệt tình, cổ vũ và sẵn sàng tham gia, hỗ trợ các công việc mà vợ chồng ông đang thực hiện.

Đoạt giải nhất cuộc thi "Người Thầy kính yêu" lần thứ 4 là cô gái trẻ Vân Nhi với tác phẩm "Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non". Vân Nhi đang là sinh viên năm 4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, xúc động khi được xướng tên: "Tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn các cô giáo của TP HCM - những người đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học". Qua những câu chuyện, tôi thấy rõ hình ảnh những người thầy, người cô lặng lẽ cõng từng thùng sách đến với học sinh vùng sâu, vùng xa - nơi mà đôi khi một cuốn sách có thể thay đổi cả tuổi thơ của một đứa trẻ".

Tác giả Vân Nhi đoạt giải nhất cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu” lần 4

Những nhân vật trong dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học" lần đầu tiên được chia sẻ câu chuyện sau 10 năm âm thầm thực hiện. Dự án do cô Hoàng Thị Thu Hiền thành lập năm 2016, đã đi qua nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước. Họ đi không phải vì thiện nguyện và vì trách nhiệm, sứ mệnh của các nhà giáo muốn trẻ em ở mọi miền đất nước được tiếp cận ánh sáng tri thức.

Cô Ngọc Diệp, một giáo viên của dự án, kể: Chúng tôi luôn nghĩ con trẻ từ đồng bằng hay miền núi xa xôi đều có quyền tiếp cận tri thức. Từ đó đến nay đã có hơn 3.000 trường học nhận sách. Mỗi lần tặng sách, nhóm đều giao lưu với học sinh. Niềm vui, động lực của chúng tôi là ánh mắt rạng rỡ của học sinh khi nhận sách, ánh mắt rạng rỡ của các giáo viên khi có sách để thực hiện tiết đọc sách trong nhà trường.

Nhóm cũng chia sẻ mỗi chuyến đi là một kỷ niệm, trong hành trình suốt 10 năm có rất nhiều kỷ niệm chạm đến tâm trí của đoàn.

Niềm tin vững chắc

Giao lưu trực tuyến với chương trình từ nước Đức, TS Đào Thị Châu Hà (CHLB Đức) - nhân vật trong tác phẩm "Sứ giả tiếng Việt ở trời Âu" - rất bất ngờ và xúc động khi trở thành nhân vật được vinh danh. TS Châu Hà cho biết bên cạnh việc quảng bá tiếng Việt với bạn bè quốc tế, bà đang là thành viên của một công ty phi lợi nhuận, chuyên hỗ trợ các gia đình Việt Nam mới sang. Từ đó, giúp các gia đình hòa nhập tại Đức, đồng thời giữ gìn những giá trị văn hóa của Việt Nam. "Tôi tin vào một điều, đó là tình yêu nước không nhất thiết phải thể hiện qua những việc to lớn. Từ những điều nhỏ, chúng ta có thể xây dựng một tình yêu quê hương lớn và bền vững" - nữ tiến sĩ bày tỏ.

Nhà báo - TS Tô Đình Tuân sau khi lắng nghe câu chuyện của các cô giáo của dự án đã quyết định dành tặng 10 triệu đồng từ lợi nhuận của cuốn sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" và 100 áo khoác cho dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học" để các thầy cô trao tặng cho học sinh.

Tại lễ trao giải, 2 tác giả trẻ Trúc Thủy và Vân Nhi đã trích một phần tiền thưởng từ cuộc thi "Người Thầy kính yêu" gửi đến chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động để tiếp tục lan tỏa tình thương yêu, sẻ chia cùng cộng đồng…

Thay lời muốn nói Chương trình đặc biệt xúc động trước sự xuất hiện của cô giáo "một chân" Nguyễn Thị Minh Tâm trong bài viết "Góp yêu thương vượt lên nghịch cảnh" (tác giả Đặng Hoàng An - Tây Ninh). Cô Minh Tâm kể khi mới ra trường, cô được phân công về một trường tại vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Tháp. Một năm sau, cô bị tai nạn giao thông. Từ một cô gái trẻ yêu đời, cô thành người tàn tật chỉ có một chân. Lúc ấy, cô bị xa lánh, kỳ thị nhưng chính đồng nghiệp, học trò đã giúp cô vươn lên. Cô Minh Tâm tìm đến sách báo và dù bận rộn thế nào cô giáo trẻ vẫn cống hiến, chia sẻ cùng mọi người. Cô còn tích cực tham gia các giải thể thao và là chủ nhiệm CLB Người khuyết tật Đồng Tháp. Cô thành lập nhóm thiện nguyện "Nhất Tâm" - cùng nhau sống tử tế, phát triển bản thân: đọc sách, học ngoại ngữ, tập thể dục... "Học bổng Nhất Tâm không chỉ trao tài chính mà các em còn được nhận sách, học tiếng Anh, sống tử tế. Học bổng đã trao 189 suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn lan tỏa đến các em những điều tử tế" - cô giáo Tâm cho hay. Tác giả Hoàng Thị Trúc Thủy xúc động cho biết cô biết đến cuộc thi thông qua một người bạn từng tham gia cuộc thi trước đó. Tuy nhiên, người bạn ấy không may đã qua đời trước ngày nhận giải thưởng. "Điều này đã thôi thúc em tham gia, em tin chắc đây là một cuộc thi rất ý nghĩa" - Thủy nói. Hướng mắt về phía thầy Ngô Trần Thịnh - nhân vật của mình trong tác phẩm "Dốc tâm huyết nâng bước chân trò" - đang ngồi phía dưới sân khấu, Thủy gửi lời cảm ơn chân thành vì thầy đã truyền năng lượng tích cực, nhiều điều hay lẽ phải đến các thế hệ sinh viên.

Ông NGUYỄN BẢO QUỐC, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Món quà tri ân đặc biệt Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải 2 cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần 3, năm 2024-2025. Cả hai cuộc thi đều mang ý nghĩa nhân văn, cao đẹp. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, trí tuệ nhân tạo đặt người giáo viên trước những thách thức không nhỏ trong sứ mệnh trồng người. Thách thức đó đòi hỏi người thầy phải không ngừng tự học, tự tìm tòi nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, của phụ huynh, học sinh. Chân dung của người thầy trong kỷ nguyên số vừa năng động, hiện đại nhưng vẫn luôn giữ trong mình trái tim yêu thương, lòng bao dung với học trò… Cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức những cuộc thi đầy ý nghĩa, xúc động để lan tỏa những hình ảnh đẹp về người thầy, như một món quà tri ân đặc biệt, ấm áp đến đội ngũ thầy cô giáo trong những ngày đặc biệt này. Tôi tin những tấm lòng nhân ái vẫn đang lặng thầm gieo lòng nhân, niềm tin yêu, hy vọng ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống đến tất cả độc giả khắp cả nước.

Tiếp tục phát động 2 cuộc thi viết ý nghĩa Theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cả 2 cuộc thi chính là nơi hội ngộ của những tấm lòng cao cả và cùng lan tỏa thông điệp về sống tử tế. "Từ sự tìm tòi, phát hiện của các tác giả, chúng tôi nhận thấy rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người tốt - việc tốt, cần được tuyên dương và lan tỏa trên trang báo. Đó không chỉ là nghĩa vụ của người cầm bút mà còn là bổn phận công dân nhằm làm đẹp hơn nữa cho đời, cùng xây đắp cuộc sống hiện đại, văn minh, nghĩa tình" - nhà báo - TS Tô Đình Tuân khẳng định. Từ những ý nghĩa trên, Báo Người Lao Động tiếp tục phát động cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 4 và "Người Thầy kính yêu" lần 5, năm 2025-2026. Quy định về nội dung và thể lệ 2 cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố cụ thể trong những ngày tới. Những bài dự thi gửi đến sau khi cuộc thi vừa rồi kết thúc vẫn sẽ được tuyển chọn để đăng cho 2 cuộc thi mới phát động.

Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt giải BẢY TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI CUỘC THI VIẾT "LÒNG TỐT QUANH TA" LẦN 3 GỒM: Giải nhất: Tác phẩm "Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ", tác giả Nguyễn Duy Hiến. Giải nhì: Tác phẩm "Trưởng bản vì dân ở Tây Bắc", tác giả Minh Khuê. Giải ba: Tác phẩm "Người thầy nơi "đầu sóng ngọn gió", tác giả Đoàn Tam Kỳ; tác phẩm "Sứ giả tiếng Việt ở trời Âu", tác giả Lê Kung Diễm. Giải khuyến khích: Tác phẩm "Kăn Ling - người mẹ đi nhặt trẻ", tác giả Hoàng Hải Lâm; tác phẩm "Chàng trai H'Mông với "Rừng và Em", tác giả Mai Hiên; tác phẩm "Người mẹ hiền của trẻ tự kỷ", tác giả Vân Trình. BẢY TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI CUỘC THI VIẾT "NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU" LẦN 4 GỒM: Giải nhất: Tác phẩm "Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non", tác giả Vân Nhi. Giải nhì: Tác phẩm "Góp yêu thương vượt lên nghịch cảnh", tác giả Đặng Hoàng An. Giải ba: Tác phẩm "Vững tay chèo trên đại dương tri thức", tác giả Phan Thị Chính; tác phẩm "Dốc tâm huyết nâng bước chân trò", tác giả Hoàng Thị Trúc Thủy. Giải khuyến khích: Tác phẩm "GS Nguyễn Trọng Chuẩn - "dòng sông tri thức" không ngừng chảy", tác giả Sông Hàn; tác phẩm "Cô giáo khiếm thị gieo niềm hy vọng", tác giả Nguyễn Thị Nga; tác phẩm "Cô ở đây, không còn sợ nữa!", tác giả Nguyễn Phạm Gia Tuệ.

