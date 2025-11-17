TRAO GIẢI 2 CUỘC THI "NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU" VÀ "LÒNG TỐT QUANH TA": Hứa hẹn đong đầy cảm xúc

Lễ tổng kết - trao giải 2 cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" và "Lòng tốt quanh ta" do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra hôm nay (17-11) là một trong những khoảnh khắc sâu sắc và đáng giá trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 để lắng lòng trước những câu chuyện đẹp với tấm lòng thơm thảo và bản lĩnh lớn lao.

Những người lặng lẽ làm nên "phép mầu"

Hai cuộc thi viết, 2 chủ đề tưởng như riêng biệt nhưng thực chất lại gặp nhau ở một điểm chung đầy sâu sắc: khơi dậy và khẳng định giá trị nhân văn trong mỗi con người. Sự sẻ chia, lòng biết ơn, tinh thần gắn kết và nghị lực vượt khó đã tạo nên những gam màu đáng nhớ trong bức tranh chung.

Cô giáo Minh Tâm, một giáo viên đầy nỗ lực vươn lên nghịch cảnh, dự kiến sẽ có mặt tại lễ trao giải để chia sẻ câu chuyện cảm động về cuộc sống. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong suốt hành trình diễn ra cuộc thi, bạn đọc gần xa đã được chạm tới biết bao tác phẩm lay động tâm can. "Lòng tốt quanh ta" mùa 3 ghi dấu bằng những trang viết khắc họa những chân dung bình dị mà cao quý: chuyện ông Lê Thanh Hùng hơn nửa đời tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống, giúp bao gia đình liệt sĩ được "đoàn tụ" thân nhân; "Trưởng bản vì dân ở Tây Bắc" với hình ảnh anh Mùa A Thi - người tận tụy, lặng lẽ dìu dân vượt qua thách thức khốc liệt của thiên nhiên; hay "Sứ giả tiếng Việt ở trời Âu" - kể về TS Đào Thị Châu Hà miệt mài mang tiếng Việt đến với bạn bè năm châu.

Ở cuộc thi "Người Thầy kính yêu" lần 4, chúng ta không khỏi xúc động trước "Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non" - các nữ giáo viên ngày ngày vượt núi mang sách - việc làm thầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh ấy mang lợi ích cho biết bao đứa trẻ vùng cao. "Góp yêu thương vượt lên nghịch cảnh" kể về cô giáo Minh Tâm kiên cường vừa đứng lớp vừa chiến thắng số phận nghiệt ngã. "Vững tay chèo trên đại dương tri thức" tôn vinh người thầy tận tâm đã dẫn dắt biết bao thế hệ sinh viên. Đặc biệt, tác phẩm "Cô giáo khiếm thị gieo niềm hy vọng" mang đến sự rung cảm sâu sắc, nhắc nhớ rằng ánh sáng tri thức vẫn luôn bừng lên, ngay cả trong bóng tối.

Thầy Nguyễn Hữu Phú nhiều năm bám trụ tại đảo Song Tử Tây để miệt mài dạy chữ. Đây là một nhân vật truyền cảm hứng, được tác giả thể hiện và gửi dự thi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy, truyền cảm hứng và góp phần làm đẹp thêm hình ảnh ngành giáo dục Việt Nam đã thực sự bừng sáng qua cuộc thi, như một điểm hẹn tinh thần đầy trân trọng dành cho những người đang âm thầm chèo lái hành trình tri thức.

Những tác phẩm ấy không chỉ tạo nên một mùa giải trọn vẹn nhiều cung bậc cảm xúc mà còn khắc sâu niềm tin rằng lòng tốt, khát vọng vươn lên và niềm tin vào ngày mai tươi sáng vẫn luôn hiện hữu; rằng những trái tim nhân ái luôn lấp lánh như ánh đèn dẫn lối cho người khác.

Xúc động, ấm áp

Những câu chuyện của "Lòng tốt quanh ta" mời gọi chúng ta nhìn lại những hành động thiết thực, những nghĩa cử âm thầm mà cao quý giữa đời thường. Còn những nhân vật vô cùng chân thật trong các bài viết "Người Thầy kính yêu" lại đưa bạn đọc trở về khung trời hoa mộng, vùng ký ức thân thương về những người thầy, người cô đã từng thắp lên trong ta tri thức, niềm tin và khát vọng.

Những trang viết gửi đến cuộc thi đều mang chung một nhịp đập: nhịp đập của lòng biết ơn dành cho những người thầy - người cô tâm huyết, kiên cường và đầy lòng nhân ái. Điểm gặp gỡ của 2 cuộc thi trong cùng một buổi lễ sẽ tạo nên một không gian rất đẹp - nơi giao hòa giữa lòng tốt, tình người và sự biết ơn.

Nhóm “Bông hồng cứu hộ” được tái hiện sinh động với tác phẩm dự thi “Lòng tốt quanh ta”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Buổi lễ tổng kết và trao giải được tổ chức không chỉ tôn vinh những câu chuyện chạm đến trái tim, những con người thầm lặng nhưng tỏa sáng bằng hành động đẹp, nghị lực và sự cống hiến bền bỉ cho cộng đồng mà còn là sự khích lệ cần thiết và hữu ích cho người viết. Họ là những cây bút chuyên hoặc không chuyên. Họ công tác ở nhiều lĩnh vực, đủ mọi độ tuổi, từ cao niên cho đến các bạn trẻ ngoài đôi mươi. Điều tuyệt vời là họ đã không để những câu chuyện đẹp bị lẫn đi giữa muôn vàn lo toan thường nhật. Họ đã quan sát, chắt chiu, chọn lọc từng chi tiết khi gửi gắm vào trang viết của 2 cuộc thi.

Báo Người Lao Động sẽ tường thuật trực tuyến chương trình trao giải từ lúc 14 giờ ngày 17-11 tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của báo.

Buổi lễ trao giải tại Báo Người Lao Động càng đặc biệt hơn khi diễn ra ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 như sự tri ân những người đưa đò thầm lặng. Chương trình không chỉ là nghi thức tổng kết mà còn là điểm hẹn của cảm xúc, là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai; là dịp để vinh danh những nhân vật đời thật - những con người đã truyền cảm hứng, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiếp tục phát động 2 cuộc thi Ban Tổ chức đã xem xét kỹ lưỡng và chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất trong mỗi cuộc thi để trao giải. Bên cạnh đó, chương trình sẽ vinh danh những nhân vật bước ra từ các trang viết với phần giao lưu trực tiếp và trực tuyến, hứa hẹn đong đầy cảm xúc. Chặng đường của 2 cuộc thi sẽ không dừng lại. Những tấm lòng thơm thảo, những trái tim giàu trắc ẩn được tôn vinh sẽ tiếp tục chạm đến cộng đồng; để lòng tốt được nhân lên; để hình ảnh người thầy mãi là biểu tượng của tri thức, của lòng nhân ái; và để mỗi chúng ta có thêm niềm tin, thêm cảm hứng trên hành trình lan tỏa những điều tốt lành. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát động cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 4 và "Người Thầy kính yêu" lần 5 năm 2025-2026 để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực, đẹp đẽ trong cuộc sống.



