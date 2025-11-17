HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

14 giờ chiều nay trao giải cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" và "Lòng tốt quanh ta"

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần 3 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra 14 giờ hôm nay 17-11

Lễ trao giải được tổ chức trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, là dịp đặc biệt để vinh danh và tri ân những nhà giáo thầm lặng, những nhân vật đời thường có nhiều đóng góp to lớn, ý nghĩa cho xã hội.

Báo Người Lao Động trao giải 2 cuộc thi đặc biệt, nhân vật nào sẽ được vinh danh? - Ảnh 1.

Vào lúc 14 giờ ngày 17-11, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" và "Lòng tốt quanh ta" năm 2024-2025.

Hai cuộc thi viết với 2 chủ đề khác nhau nhưng có điểm chung là lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống, khơi dậy tinh thần sẻ chia, truyền động lực cho nhiều người.

Tại buổi lễ, 14 tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất từ khắp đất nước sẽ được trao giải. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ vinh danh những nhân vật bước ra từ các trang viết với phần giao lưu trực tiếp và trực tuyến, hứa hẹn đong đầy cảm xúc.

Tổng giá trị giải thưởng 2 cuộc thi hơn 200 triệu đồng. Trong đó, giải nhất mỗi cuộc thi trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát động cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 4 và "Người Thầy kính yêu" lần 5 năm 2025-2026 để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực, đẹp đẽ trong cuộc sống.

Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Mời bạn đọc đón theo 

Tin liên quan

TRAO GIẢI 2 CUỘC THI "NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU" VÀ "LÒNG TỐT QUANH TA": Hứa hẹn đong đầy cảm xúc

Từ từng trang viết chất chứa yêu thương, từ bao câu chuyện đẹp được nâng niu kể lại, lòng tốt và lòng biết ơn luôn hiện hữu, lấp lánh trong cuộc sống

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Tận tụy truyền lửa, gieo mầm xanh

Những tác phẩm dự thi như dòng suối mát lành chứa bao giá trị tốt đẹp mãi trường tồn về nghề giáo, về tình thầy - trò, lòng biết ơn...

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Bài học về lòng nhân ái từ thầy hiệu trưởng

(NLĐO) -Thầy là người truyền cảm hứng cho học trò và đồng nghiệp với tình yêu thương và lòng nhân ái của mình

lòng tốt quanh ta Người thầy kính yêu tri ân vinh danh nhà giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Thông báo