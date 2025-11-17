14 giờ chiều nay trao giải cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" và "Lòng tốt quanh ta"

Lễ trao giải được tổ chức trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, là dịp đặc biệt để vinh danh và tri ân những nhà giáo thầm lặng, những nhân vật đời thường có nhiều đóng góp to lớn, ý nghĩa cho xã hội.

Vào lúc 14 giờ ngày 17-11, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" và "Lòng tốt quanh ta" năm 2024-2025.

Hai cuộc thi viết với 2 chủ đề khác nhau nhưng có điểm chung là lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống, khơi dậy tinh thần sẻ chia, truyền động lực cho nhiều người.

Tại buổi lễ, 14 tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất từ khắp đất nước sẽ được trao giải. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ vinh danh những nhân vật bước ra từ các trang viết với phần giao lưu trực tiếp và trực tuyến, hứa hẹn đong đầy cảm xúc.

Tổng giá trị giải thưởng 2 cuộc thi hơn 200 triệu đồng. Trong đó, giải nhất mỗi cuộc thi trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát động cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 4 và "Người Thầy kính yêu" lần 5 năm 2025-2026 để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực, đẹp đẽ trong cuộc sống.

Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Mời bạn đọc đón theo