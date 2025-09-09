Tại sự kiện ra mắt dự án âm thanh, âm nhạc chăm sóc sức khỏe tinh thần Sound Healing World, sáng 9-9, PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông (Hà Nội), cho biết âm thanh trị liệu là cầu nối giữa y học và nghệ thuật, khẳng định nguyên lý "muốn chữa lành thân thể, trước hết cần chữa lành tâm hồn".

PGS-TS Nguyễn Đức Minh chia sẻ về tác dụng của âm thanh trị liệu trong hỗ trợ điều trị

Theo PGS Minh, âm thanh được coi như một "vị thuốc vô hình" nhưng hữu hiệu. Từ ngàn đời, cha ông đã dùng ngũ âm trong nhạc luật cổ để điều hòa thân tâm.

Âm thanh trị liệu tác động đến nhiều mặt: Giúp làm dịu căng thẳng thần kinh, điều hòa nhịp tim và hơi thở; hỗ trợ lưu thông khí huyết, giãn cơ; dẫn dắt tâm trí từ xao động về tĩnh lặng, giống quá trình hành thiền.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, phương pháp này được ứng dụng kết hợp với châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt để tăng hiệu quả giảm đau, an thần.

"Bệnh nhân được hướng dẫn hít thở theo nhịp âm thanh để khai thông khí huyết, cân bằng âm dương. Kết quả bước đầu cho thấy người bệnh dễ thư giãn, ngủ sâu, tinh thần lạc quan hơn" - PGS Minh nói.

Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định âm thanh và tần số rung động ngày càng trở thành liệu pháp hỗ trợ giấc ngủ, giúp cân bằng tinh thần trong đời sống hiện đại nhiều áp lực. Liệu pháp chuông xoay Himalaya xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng 10 năm trước, được những nhà trị liệu kiên trì thực hành và phát triển.

Công cụ chính là những chiếc singing bowl – chuông xoay thủ công có nguồn gốc từ dãy Himalaya – tạo ra âm thanh và rung động giúp cơ thể thư giãn, tự điều chỉnh từ bên trong. Phương pháp này hiện phổ biến ở nhiều quốc gia như Đức, Mỹ, Canada, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan…

Ông Nguyễn Mạnh Duy, nhà sáng lập OM Himalayas

Tại Việt Nam, OM Himalayas là đơn vị tiên phong đưa liệu pháp này đến nhiều tỉnh, thành. Ông Nguyễn Mạnh Duy, Nhà sáng lập OM Himalayas, cho biết năm 2025 đánh dấu 10 năm liệu pháp chuông xoay hiện diện ở Việt Nam. Đơn vị này mong muốn xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần không chỉ bằng âm thanh mà còn cả âm nhạc.

Từ năm 2023, hơn 20 chương trình "Hành trình tĩnh lặng" đã tiếp cận hàng ngàn người, khẳng định hiệu quả của âm thanh và âm nhạc như một "liều thuốc" cho sức khỏe. Từ nền tảng đó, Sound Healing World phát triển dự án "Sound Healing Concert", đưa âm thanh trị liệu đến gần hơn với công chúng.

Cũng tại buổi gặp gỡ, huyền thoại thiền ca Ani Choying Drolma, đến từ Nepal, chia sẻ bà trân trọng và biết ơn tình cảm sâu sắc mà khán giả Việt Nam dành tặng, coi đó như một mối nhân duyên nhiều đời.

"Âm nhạc của tôi không đơn thuần chỉ để giải trí, mà là phương thuốc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, mang đến sự bình yên và tĩnh lặng từ bên trong" - bà nói.

Bà Ani Choying Drolma - huyền thoại thiền ca đến từ Nepal chia sẻ về âm thanh trị liệu

Trước đó, sự kiện "Sound Healing Concert 2025 – Journey Into Silence" diễn ra ngày 6 và 7-9 tại TP HCM, thu hút 2.000 khán giả trong hai đêm. Chương trình có sự góp mặt của giọng ca thiền Ani Choying Drolma cùng nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân dòng nhạc healing hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Những giai điệu dân ca, hát ru, nhạc cụ truyền thống kết hợp năng lượng chữa lành đã chạm đến ký ức, cảm xúc người nghe, đưa âm nhạc vượt ra khỏi khuôn khổ thưởng thức, trở thành một phương tiện chăm sóc sức khỏe tinh thần.