Đó là một không gian nơi mà âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn trở thành liệu pháp cho tâm hồn. "Sound Healing Concert 2025: Journey Into Silence" (Hòa nhạc Healing 2025: Hành trình trở về tĩnh lặng) diễn ra trong hai đêm 6 và 7-9 tại Trung tâm sự kiện White Palace (TP HCM), hứa hẹn mở ra một cánh cửa mới cho âm nhạc trị liệu tinh thần. Trong những năm gần đây, khái niệm Healing (chữa lành) đã trở thành xu hướng sống, phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng, an yên trong guồng quay hiện đại. Trong đó, âm nhạc và âm thanh Healing – những rung động tác động trực tiếp đến tâm thức – ngày càng được cộng đồng quan tâm.

Từ thực hành cá nhân, các hoạt động này đã phát triển thành những không gian nghệ thuật cộng đồng, nơi con người kết nối với chính mình qua âm thanh. Sound Healing Concert 2025 đánh dấu bước ngoặt khi lần đầu tiên, Việt Nam có một chương trình hòa nhạc quy mô lớn quy tụ những nghệ sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của Ani Choying Drolma – huyền thoại thiền ca (Mantra Healing), Master Santa Ratna Shakya – bậc thầy chuông xoay thế giới từng đào tạo tại 45 quốc gia, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, biên đạo – đạo diễn sân khấu Nguyễn Tấn Lộc, cùng giám đốc âm nhạc Ngô Hồng Quang.

Sự kết hợp giữa tinh hoa quốc tế và bản sắc Việt Nam hứa hẹn mang lại trải nghiệm vừa hiện đại, vừa đậm chất truyền thống. Đây là dịp để giới thực hành âm thanh Healing Việt giới thiệu những trải nghiệm tích lũy nhiều năm qua. Ban tổ chức kỳ vọng, từ sự kiện này, công chúng sẽ không chỉ "nghe" mà còn "cảm" và "hiểu" về tri thức âm thanh như một liệu pháp chăm sóc tinh thần.

Đứng sau chuỗi sự kiện "Hành trình Tĩnh lặng" là bà Trần Thu Hiền, đồng sáng lập Sound Healing World. Từ năm 2023, bà và cộng sự đã tổ chức hơn 20 chương trình miễn phí, giúp hàng nghìn người tiếp cận liệu pháp âm thanh, giảm áp lực tinh thần, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Sound Healing Concert 2025 chính là bước tiếp nối, đưa hành trình này lên tầm vóc chuyên nghiệp và rộng mở hơn. Trong bối cảnh xã hội ngày càng nhiều áp lực, việc một chương trình âm nhạc được tổ chức với mục tiêu chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng là tín hiệu tích cực.

Với Sound Healing Concert 2025, TP HCM không chỉ có thêm một sự kiện văn hóa – nghệ thuật mới lạ, mà còn mở ra cơ hội để âm nhạc chạm đến vai trò cao quý hơn: chữa lành con người bằng những rung động của tĩnh lặng và an yên.

Chuỗi sự kiện "Hành trình Tĩnh lặng" do bà Trần Thu Hiền khởi xướng từ 2023 đã tổ chức hơn 20 chương trình miễn phí, giúp người tham gia tiếp cận liệu pháp âm thanh một cách chủ động, giảm áp lực tinh thần và tìm lại sự cân bằng.

Bà Trần Thu Hiền chia sẻ: "Chính từ chuỗi sự kiện "Hành trình Tĩnh lặng" mà chúng tôi nhận thấy nhu cầu và sự quan tâm lớn từ cộng đồng với âm nhạc Healing. Được khích lệ bởi những trái tim đồng điệu ấy, chúng tôi đã ấp ủ và nung nấu để tổ chức một Hòa nhạc Healing đúng nghĩa với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, mang giá trị nghệ thuật và healing đến công chúng".

Ngoài vai trò sáng lập và xây dựng kịch bản cho chương trình, bà Trần Thu Hiền còn là Nhà thực hành trị liệu âm thanh (Sound Healer) và giảng viên với 10 năm kinh nghiệm đào tạo liệu pháp chuông xoay Himalaya, phổ biến rộng khắp Việt Nam.

Sound Healing Concert 2025 quy tụ những ngôi sao, nghệ sĩ và chuyên gia âm nhạc – âm thanh Healing hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Nghệ sĩ Ani Choying Drolma – huyền thoại thiền ca (Mantra Healing), giọng ca vang xa toàn cầu với trái tim từ bi và nhiều hoạt động cộng đồng.

Master Santa Ratna Shakya – bậc thầy chuông xoay thế giới, người gieo mầm và lan tỏa liệu pháp rung động tại Việt Nam, đào tạo chuông xoay tại 45 quốc gia.

Trần Mạnh Tuấn – nghệ sĩ saxophone với câu chuyện tái sinh nhờ âm nhạc healing, mang khát vọng phụng sự qua âm nhạc.

Nguyễn Tấn Lộc – biên đạo, đạo diễn sân khấu, "người dệt ánh sáng và chuyển động" trong không gian tỉnh thức.

