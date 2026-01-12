Vụ hơn 100 người ở TPHCM nhập viện nghi ngộ độc: Phạt chủ cơ sở bánh mì

Ngày 12-1, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở bánh mì N.H số tiền 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quyết định xử phạt được ban hành sau khi từ ngày 19-11 xảy ra vụ việc nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Theo thống kê của cơ quan chức năng, ghi nhận tổng cộng 125 trường hợp có biểu hiện ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm bánh mì.

Các bệnh nhân chủ yếu xuất hiện những triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau quặn bụng, đau đầu và phải theo dõi, điều trị y tế.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Phú Mỹ đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Trung tâm Y tế khu vực và lực lượng công an tiến hành kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã lấy 9 mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì, gửi xét nghiệm theo quy định.

Trong quá trình làm việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ cơ sở bánh mì tạm ngưng hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ công tác điều tra, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ cho các cơ quan chuyên môn.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, chủ cơ sở bánh mì xuất trình được giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho toàn bộ 5 lao động đang làm việc, cùng hợp đồng cung ứng nguyên liệu. Tuy nhiên, cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo phường Phú Mỹ, đối với nội dung điều tra, công bố về vụ việc, UBND phường vẫn đang chờ kết luận của Sở An toàn thực phẩm TPHCM.