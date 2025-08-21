AN CƯ - ƯỚC MƠ XA THẲM (*): Nỗi lo đang dần được tháo gỡ

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng với những thay đổi, điều chỉnh hợp lý, cuối tháng 7 vừa qua, công trình nhà ở xã hội (NƠXH) Công đoàn cho công nhân (CN) - lao động thuê thuộc dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại KCN Mỹ Tho, Cụm Công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp chính thức khởi công. Đây là tin vui đối với nhiều CN - lao động đang làm việc tại khu vực này.

Tiền đề tốt đẹp

Dự án trên được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai theo Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đã được lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và trình UBND tỉnh Tiền Giang (trước đây), nay là tỉnh Đồng Tháp, phê duyệt.

Sau nhiều lần điều chỉnh nhằm bảo đảm các quy định, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phê duyệt dự án với các hạng mục chính gồm: 4 block nhà ở cao 8 tầng với tổng diện tích sàn 38.460 m2, có 526 căn hộ cho thuê khép kín với các thiết bị, nội thất cơ bản: thang máy, giường, tủ quần áo, tủ bếp… và 2 nhà xe cao 2 tầng có tổng diện tích sàn 1.200 m2 với tổng mức đầu tư là 449 tỉ đồng, bằng nguồn vốn tài chính Công đoàn.

Tại thời điểm khởi công, dự án đã hoàn thành công trình nhà đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến, dự án trên sẽ hoàn thành vào năm 2027, phục vụ cho khoảng hơn 1.000 CN và gia đình, góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở cho người lao động (NLĐ).

Một gia đình công nhân - lao động thuê nhà ở khu thiết chế Công đoàn Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong suốt quá trình hình thành, phát triển, tổ chức Công đoàn luôn nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CN - lao động, nhất là các vấn đề thiết yếu về nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, thể thao…

Theo kế hoạch tổng thể, từ năm 2026 - 2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục triển khai thêm 10 dự án tại các tỉnh, thành trên cả nước. Dự kiến đến năm 2030, tổ chức Công đoàn sẽ có khoảng 15 dự án với khoảng 10.000 căn hộ.

Công trình NƠXH Công đoàn tại tỉnh Đồng Tháp là dự án đầu tiên do Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn tài chính Công đoàn theo Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27-11-2023. "Dự án có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo điều kiện giải quyết một phần khó khăn về nhà ở của đoàn viên, CN - lao động thuộc các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Tham dự lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã bày tỏ sự vui mừng và nhấn mạnh từ nay đến khi hoàn thành không còn dài. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đây cũng sẽ là tiền đề tốt đẹp cho các dự án NƠXH Công đoàn cho CN - lao động thuê tiếp theo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài dự án vừa khởi công, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đang triển khai các dự án tại Vĩnh Long, Bắc Ninh đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, đang trình UBND cấp tỉnh. Dự kiến cuối năm 2025 sẽ khởi công với khoảng 1.800 căn.

Chứng minh hiệu quả

Theo Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1-8-2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức được xác định là cơ quan chủ quản, có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng các dự án NƠXH cho CN thuê, bằng nguồn tài chính Công đoàn.

Song, không phải đến khi luật này có hiệu lực, tổ chức Công đoàn mới tham gia giải quyết nhà ở cho CN. Trước đó, thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN-KCX", Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai thành công khu thiết chế Công đoàn Hà Nam tại KCN Đồng Văn 2, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Khu thiết chế này đi vào hoạt động từ tháng 12-2021, quy mô gồm 5 tòa nhà với tổng số 244 căn hộ NƠXH và 1 nhà đa năng, cùng với đó là khu sân chơi thể thao chung hơn 1.000 m2 nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho NLĐ. Các căn hộ tại đây có diện tích từ 32 - 45 m2, được cho các gia đình CN thuê với giá từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, giá điện nước theo quy định của Nhà nước. Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, tỉ lệ lấp đầy 100%.

Khi bắt đầu cho thuê, tổ chức Công đoàn đã gửi công văn đến các công ty ở 4 KCN trong khu vực để thông tin đến NLĐ, NLĐ có thể đăng ký thuê qua Công đoàn công ty, thủ tục đơn giản, thuận tiện. Nắm bắt thông tin này, chị Đặng Mỹ Thu (quê Tuyên Quang) đang làm việc tại KCN Đồng Văn 4 đã mạnh dạn đăng ký. Đến nay, gia đình 5 người của chị đang cư trú trong căn hộ 45 m2 trong khu thiết chế.

Ngoài được hưởng giá thuê ưu đãi, chị Thu còn thấy rất ưng không gian sống tại đây bởi gần công viên, ngay dưới tòa nhà cũng có không gian rộng rãi để cho các con vui chơi. "Với điều kiện tương tự, nếu thuê bên ngoài giá có thể gấp đôi. Vì vậy, nếu được thuê lâu dài thì gia đình tôi sẽ không dọn đi đâu hết cũng không có ý định mua nhà mà tập trung lo cho các con học tập đến nơi đến chốn. Đợi các con lớn hẳn, cần không gian rộng hơn nữa, tôi mới tính đến chuyện mua nhà" - chị Thu bày tỏ.

Ông Vũ Đức Tâm, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn - Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết ngoài ưu điểm về không gian sống, khu thiết chế gần bệnh viện, chợ, trường học, gần các địa điểm bắt xe về các tỉnh nên rất thuận lợi cho CN. Đó là lý do nhiều CN chọn sinh sống tại đây. Qua khảo sát, nhiều CN - lao động rất mong mỏi sẽ có thêm các khu NƠXH giống như khu thiết chế Công đoàn tại đây.

Thực tế, mô hình này đã chứng minh hiệu quả trong việc tạo lập không gian sống ổn định, tiện ích, gắn kết cộng đồng CN đồng thời góp phần giữ chân lao động tại KCN.

Thủ tục thuê đơn giản Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý thiết chế Công đoàn - Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan đầu tư NƠXH với hình thức phi lợi nhuận nhằm đem đến môi trường sống ổn định cho NLĐ. Do vậy, thủ tục thuê NƠXH của Công đoàn cũng đơn giản. CN - lao động trong và ngoài KCN đều được nộp hồ sơ thuê trong khu thiết chế Công đoàn, có xác nhận của Công đoàn, doanh nghiệp. Nếu số lượng hồ sơ nộp cao hơn nguồn cung thì ưu tiên hàng đầu là đoàn viên Công đoàn, sau đó đến đối tượng khác. Ông Nghĩa khẳng định đối tượng thuê trong thiết chế Công đoàn được Ban Quản lý thực hiện theo đúng quy định của luật, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

