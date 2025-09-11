Chiều 11-9, TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chủ nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ”.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ) lãnh 18 năm tù và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX còn buộc Kháng và Nam liên đới hoàn trả 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu để sung công quỹ nhà nước.

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu tại toà

Trong phần xét hỏi, cả ba bị cáo đều phản cung. Bà Châu khẳng định số tiền 7 tỉ đồng đưa cho Kháng chỉ để thuê luật sư (1 tỉ đồng) và khắc phục hậu quả cho em trai xã hội Thái Khắc Hoàng (6 tỉ đồng) – người lúc đó bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà cho rằng Kháng không có chức vụ, quyền hạn gì nên việc đưa tiền không thể coi là đưa hối lộ. Sau đó, bà đã làm đơn tố giác Kháng và Nam, khẳng định bản thân không cố ý phạm tội.

Nam cũng kêu oan, cho rằng mình không tham gia vào việc chiếm đoạt tiền của bà Châu. Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời khai này không phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được, trong đó có dữ liệu điện thoại, lời khai nhân chứng và diễn biến khách quan của vụ án. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, cho rằng việc bà Châu tố giác chỉ phát sinh khi nhận thấy mình bị lừa, chứ không phải hành vi tự thú nên không đủ điều kiện để miễn trách nhiệm hình sự hay hoàn trả số tiền trên.

HĐXX khẳng định, hành vi của bà Châu thể hiện rõ mục đích dùng tiền để tác động đến quá trình giải quyết vụ án của Thái Khắc Hoàng, đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”.

Đối với Kháng và Nam, tòa xác định các bị cáo đã lợi dụng sự cả tin của bà Châu để chiếm đoạt 7 tỉ đồng. Việc kêu oan của Nam là không có cơ sở, chỉ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm.

