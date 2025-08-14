Ấn Độ - Trung Quốc nối lại quan hệ kinh tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại quan hệ kinh tế

Xuân Mai

Ấn Độ và Trung Quốc đang khôi phục quan hệ kinh tế vốn căng thẳng sau vụ đụng độ biên giới năm 2020.

Trong diễn biến mới nhất, Ấn Độ dự kiến nối lại các chuyến bay thẳng với Trung Quốc. Thỏa thuận này có thể được chính thức công bố khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến đến Trung Quốc vào cuối tháng này và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở TP Thiên Tân. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Modi đến Trung Quốc trong 7 năm. Trước đó, chính phủ Ấn Độ gần đây đã cho phép cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau nhiều năm hạn chế.

Ấn Độ - Trung Quốc nối lại quan hệ kinh tế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tiếp ông Shri Ajit Doval, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trung Quốc cũng cho thấy dấu hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với Ấn Độ. Trong tháng này, Bắc Kinh đã nới lỏng các hạn chế đối với việc xuất khẩu urê sang Ấn Độ… Tập đoàn Adani (Ấn Độ) cũng đang tìm hiểu khả năng hợp tác với hãng xe điện BYD (Trung Quốc), qua đó cho phép Adani sản xuất pin tại Ấn Độ và mở rộng hoạt động sang năng lượng sạch.

Tính toán kinh tế của ông Modi đã thay đổi mạnh mẽ trong tháng này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% để trừng phạt việc nước này mua dầu Nga. Giới phân tích nhận định đòn thuế quan của Mỹ khiến Ấn Độ nhận ra họ cần duy trì một mức độ tự chủ và độc lập chiến lược nào đó. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Mỹ. New Delhi cần các nguồn đầu vào quan trọng từ Bắc Kinh để phát triển nền tảng sản xuất của mình.

Tuy nhiên, trang Bloomberg nhận định quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc có thể đang có dấu hiệu cải thiện nhưng hai cường quốc châu Á này khó có thể khôi phục hoàn toàn lòng tin ngay lập tức bởi họ đã xem nhau là đối thủ trong nhiều năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo