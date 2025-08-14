Ấn Độ - Trung Quốc nối lại quan hệ kinh tế

Trong diễn biến mới nhất, Ấn Độ dự kiến nối lại các chuyến bay thẳng với Trung Quốc. Thỏa thuận này có thể được chính thức công bố khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến đến Trung Quốc vào cuối tháng này và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở TP Thiên Tân. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Modi đến Trung Quốc trong 7 năm. Trước đó, chính phủ Ấn Độ gần đây đã cho phép cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau nhiều năm hạn chế.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tiếp ông Shri Ajit Doval, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trung Quốc cũng cho thấy dấu hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với Ấn Độ. Trong tháng này, Bắc Kinh đã nới lỏng các hạn chế đối với việc xuất khẩu urê sang Ấn Độ… Tập đoàn Adani (Ấn Độ) cũng đang tìm hiểu khả năng hợp tác với hãng xe điện BYD (Trung Quốc), qua đó cho phép Adani sản xuất pin tại Ấn Độ và mở rộng hoạt động sang năng lượng sạch.

Tính toán kinh tế của ông Modi đã thay đổi mạnh mẽ trong tháng này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% để trừng phạt việc nước này mua dầu Nga. Giới phân tích nhận định đòn thuế quan của Mỹ khiến Ấn Độ nhận ra họ cần duy trì một mức độ tự chủ và độc lập chiến lược nào đó. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Mỹ. New Delhi cần các nguồn đầu vào quan trọng từ Bắc Kinh để phát triển nền tảng sản xuất của mình.

Tuy nhiên, trang Bloomberg nhận định quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc có thể đang có dấu hiệu cải thiện nhưng hai cường quốc châu Á này khó có thể khôi phục hoàn toàn lòng tin ngay lập tức bởi họ đã xem nhau là đối thủ trong nhiều năm.