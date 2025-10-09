HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

An Giang bắt 2 đối tượng trốn truy nã tại Tây Ninh và TP HCM

Tin - ảnh: Tiến Tầm - Thu Tâm

(NLĐO) – Hai đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang trốn truy nã tại tỉnh Tây Ninh và TP HCM

Ngày 9-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý Huỳnh Trung Nghĩa (SN 1983; cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Hồng Chí Trung (SN 1987; cư trú phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) từ tỉnh Tây Ninh và TP HCM về tới địa phương.

Trong đó, Nghĩa bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích", Trung bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

An Giang bắt 2 đối tượng trốn truy nã tại Tây Ninh và TP HCM - Ảnh 1.

Huỳnh Trung Nghĩa

Trước đó, sau khi chém người trọng thương, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Nghĩa về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Nghĩa liên tục thay đổi địa điểm. Đến khoảng 21 giờ ngày 7-10, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Đồn Công an Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Nghĩa khi đang lẩn trốn tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Còn Trung sau khi chiếm đoạt tài sản của người khác rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Trung về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

An Giang bắt 2 đối tượng trốn truy nã tại Tây Ninh và TP HCM - Ảnh 2.

Hồng Chí Trung

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 8-10, Trung đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.

tỉnh Tây Ninh cơ quan Cảnh sát điều tra chiếm đoạt tài sản TP HCM đối tượng truy nã tỉnh an giang cố ý gây thương tích
