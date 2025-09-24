HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt giữ thanh niên 17 tuổi trốn truy nã tại TP HCM

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Hồ Đắc Anh Khoa bị bắt tại TP HCM sau khi trốn truy nã vì tham gia nhiều vụ trộm ở TP Đà Nẵng.

Ngày 24-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp với Công an phường Phú Thọ Hòa (TP HCM) bắt giữ một thanh niên trốn truy nã, đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo đó, cảnh sát đã di lý bị can Hồ Đắc Anh Khoa (SN 2008, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Công an Đà Nẵng bắt giữ thiếu niên trốn truy nã tại TP HCM - Ảnh 1.

Di lý đối tượng trốn truy nã về TP Đà Nẵng

Khoa là đối tượng bị truy nã liên quan vụ "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", xảy ra tại Đà Nẵng vào cuối tháng 3 và tháng 4-2025.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhóm 8 đối tượng (từ 14 đến 21 tuổi, trú tại Đà Nẵng) đã liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. 

Trong số 8 đối tượng, đến nay, 7 đối tượng bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Một số đối tượng bị lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội "trộm cắp tài sản".

Công an TP Đà Nẵng đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng khác về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Riêng Hồ Đắc Anh Khoa trong qua trình điều tra đã bỏ trốn nên đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã vào ngày 15-9 vừa qua.

Căn cứ thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố có đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian từ ngày 25-3 đến 26-4, trong số 10 vụ trộm xảy ra, Khoa và đồng phạm đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 58,7 triệu đồng.

Hành vi của Hồ Đắc Anh Khoa có đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản".

