Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM và Công an phường Tân Sơn Nhì, bắt giữ đối tượng truy Nguyễn Thị Ngọc Lê (SN 1990, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lê

Trước đó, vào tháng 7-2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê đã chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của bà L.T.H.K (SN 1988, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và ông N.T.A (SN 1976, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) bằng thủ đoạn vay tiền để "đáo hạn" ngân hàng, hứa hẹn trả lại sau khi giải ngân.

Sau khi nhận tiền, Lê đã bỏ trốn. Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Công an TP Đà Nẵng) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng này.

Qua nhiều tháng kiên trì theo dõi, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lê đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhì.

Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng, thực hiện di lý về Đà Nẵng để củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.