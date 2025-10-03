HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc Lê đã bị bắt giữ tại TP HCM

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của các bị hại, người phụ nữ 35 tuổi tại TP Đà Nẵng bỏ trốn và bị bắt tại TP HCM theo quyết định truy nã.

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM và Công an phường Tân Sơn Nhì, bắt giữ đối tượng truy Nguyễn Thị Ngọc Lê (SN 1990, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng).

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc Lê đã bị bắt giữ tại TP HCM - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lê

Trước đó, vào tháng 7-2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê đã chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của bà L.T.H.K (SN 1988, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và ông N.T.A (SN 1976, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) bằng thủ đoạn vay tiền để "đáo hạn" ngân hàng, hứa hẹn trả lại sau khi giải ngân.

Sau khi nhận tiền, Lê đã bỏ trốn. Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Công an TP Đà Nẵng) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng này.

Qua nhiều tháng kiên trì theo dõi, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lê đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhì.

Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng, thực hiện di lý về Đà Nẵng để củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đà Nẵng: Bị đánh rồi dọa giết cả 2 con, người vợ siết cổ chồng chết

Đà Nẵng: Bị đánh rồi dọa giết cả 2 con, người vợ siết cổ chồng chết

(NLĐO) - Nhiều lần bị chồng bạo hành, lại bị đe dọa giết cùng với 2 con, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng ra tay giết chồng.

Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp con rùa quý nặng 2,2 kg ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Bắt được con vật nằm trong Sách Đỏ, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng trình báo cho cơ quan chức năng để thả về thiên nhiên.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu võ duơng oai" trên phố Đà Nẵng

(NLĐO) – Dù Đà Nẵng vừa khởi tố hàng chục thanh thiếu niên vì gây rối trật tự đường phố, nhưng một nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên mang hung khí đi “diễu hành”.

