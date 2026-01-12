An Giang chỉ đạo khẩn trương kiểm tra thông tin dự án phim "Án mạng núi Cấm”

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm phản ứng, bức xúc của người dân, bạn đọc... liên quan thông tin dự án, tựa phim, hình ảnh khai máy dự án phim "Án mạng núi Cấm".

Hình ảnh khai máy dự án phim "Án mạng núi Cấm”. Ảnh: Mạng xã hội

Người dân cho rằng núi Cấm là nơi linh thiêng, phát triển du lịch tâm linh, nhiều du khách thập phương đến chiêm bái, không phải muốn đặt tên dự án phim thế nào là đặt. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại ê kíp và thẩm định lại nội dung, bởi tên phim không phù hợp với địa danh gắn liền với lịch sử địa phương.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang - cho biết đến nay sở vẫn chưa nhận hồ sơ nào gửi đến để đăng ký ghi hình trên địa bàn An Giang dự án phim trên. Đơn vị không phải là cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất phim và đến nay, tỉnh chưa có thông tin liên quan đến dự án, nội dung phim cũng chưa được tiếp cận.

Theo ông Hiệp, núi Cấm không chỉ là địa danh mà còn có ý nghĩa về mặt văn hóa, là di sản của một vùng, vì vậy cần phải được bảo vệ. Hiện Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang đã yêu cầu phòng chuyên môn khẩn trương rà soát và tìm hiểu thêm, báo cáo gấp. Nếu có những vấn đề liên quan đến pháp lý, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có ý kiến, báo cáo và xin ý kiến từ UBND tỉnh An Giang.

Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) ở xã Núi Cấm, là ngọn núi cao nhất và linh thiêng nhất trong dãy Thất Sơn (tỉnh An Giang), nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và nhiều công trình tâm linh như chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây", thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương và khám phá thiên nhiên.

Tượng Phật Di Lặc tọa lạc trên đỉnh Núi Cấm, công trình tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc.

Do đó, người dân cho rằng việc đặt tên bộ phim gắn cụm từ "án mạng" trực tiếp với một địa danh cụ thể như núi Cấm đã vô tình tạo nên liên tưởng tiêu cực.