Pháp luật

An Giang: Nhậu say, cháu dùng chân đá nhiều cái vào mặt khiến bác gái tử vong

Hoa Nắng

(NLĐO) - Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã tạm giữ Võ Văn Phút – nghi phạm dùng chân đá nhiều cái vào mặt khiến bác gái tử vong

Ngày 14-11, trung tá Dương Đức Đạt, Phó trưởng Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã ký báo cáo tóm tắt về vụ việc "Giết người", xảy ra tại xã Thoại Sơn. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị R. (SN 1956; tạm trú ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn).

Theo báo cáo, quá trình xác minh ban đầu nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Giết người" và thuộc thẩm quyền điều tra của văn phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang nên Công an xã Thoại Sơn đề xuất thành lập đoàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Bên cạnh đó, Công an xã Thoại Sơn đã tiến hành xác minh và tạm giữ nghi phạm Võ Văn Phút (SN 1995; ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Phút cùng ông Võ Văn U. (SN 1975, cha ruột của Phút), ông Võ Văn Th. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị R. (SN 1956; là bác của Phút) sống chung nhà tại ấp Bắc Sơn.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 12-11, Phút đi nhậu say và về nhà rồi chửi mắng bà R.. Sau đó, Phút dùng chân đá vào mặt của bà R. nhiều lần. Thấy vậy, ông U. đến can ngăn Phút.

Lúc này, ông U. thấy bà R. nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên vùng đầu có nhiều máu nên đến Công an xã Thoại Sơn tố giác sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thoại Sơn đến hiện trường mời Phút về làm việc và đưa bà R. đến Trung tâm Y tế Thoại Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vì ngưng tim không đặc hiệu, tổn thương nội sọ.

Tin liên quan

Tạm giữ 4 người nước ngoài để điều tra vụ án giết người

Tạm giữ 4 người nước ngoài để điều tra vụ án giết người

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tạm giữ 4 người nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Khởi tố thanh niên giết người rồi hiếp dâm, cướp tài sản ở Gia Lai

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thanh niên giết người, hiếp dâm, cướp tài sản gây xôn xao dư luận Gia Lai.

Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai

(NLĐO) - Từ dấu vết tại hiện trường, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân giữa rẫy.

giết người bắt tạm giam tỉnh an giang
