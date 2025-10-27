HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ 4 người nước ngoài để điều tra vụ án giết người

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tạm giữ 4 người nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đang tạm giữ 4 người nước ngoài liên quan vụ án giết người xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 26-10, ông H.Đ.Q. (SN 1980, lái xe container) khi đi đến Km25+500 thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện một xe ô tô con lao sang bên kia đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy. Ông Q. dừng lại kiểm tra thì thấy người lái xe bị thương nặng vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu (nạn nhân được xác định là anh N.V.Đ. (SN 1985, trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, là lái xe taxi). Đồng thời khẩn trương truy xét, truy tìm các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tạm giữ 4 người nước ngoài nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, thông qua môi giới, nhóm người này đã vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm. Sau đó, được anh Đ. điều khiển xe ô tô đến đón và đưa đi theo Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội. Tuy nhiên, do nghĩ rằng mình đang bị lừa bán, các đối tượng đã khống chế và dùng dao đâm vào cổ khiến anh Đ. trọng thương với mục đích để chạy thoát. Anh N.V.Đ. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

