Vụ thảm án ở Tây Ninh: Địa phương làm thủ tục báo tử cho nghi phạm

Ngày 12-5, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh), xác nhận nghi phạm Nguyễn Tấn Phú (ngụ xã Vĩnh Công) trong vụ sát hại vợ và con đã tử vong tại bệnh viện sau thời gian điều trị.

"Hiện địa phương đang làm thủ tục báo tử cho nghi phạm" - lãnh đạo UBND xã Vĩnh Công thông tin thêm.

Con hẻm xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận ở Tây Ninh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước đó, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết Nguyễn Tấn Phú tử vong do suy đa tạng, suy hô hấp cấp, diễn tiến nặng.

Nguyễn Tấn Phú là nghi phạm trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trưa 3-5 tại căn nhà cấp 4 ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà của gia đình Phú nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện người này cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, vợ của Phú là chị Đ.T.T. cùng con nhỏ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của Phú bị thương trong lúc can ngăn và được đưa đi cấp cứu.

Người dân địa phương cho biết Phú làm nghề thợ bạc, chưa có tiền án, tiền sự. Một số người cho hay trước thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Sau khi gây án, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Phú để điều tra về hành vi giết người. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe, nghi phạm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

Đến sáng 12-5, Phú tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do suy đa tạng diễn tiến nặng.