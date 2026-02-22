Án mạng sau khi thấy người đàn ông nằm trên giường của vợ cũ

Ngày 22-2, Công an xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, đã có báo cáo nhanh vụ chết người có dấu hiệu phạm tội giết người xảy ra tại ấp Trường Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21-2, bà H.T.P. tổ chức nhậu tại nhà với ông C.T.Ph.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 20 giờ cùng ngày, chồng cũ của bà P. là ông N.V.Q. (SN 1979; ngụ ấp Trường Đức) đi về nhà thì phát hiện Ph. đang nằm trên giường của bà P. Trong lúc bức xúc, ông Q. dùng tay đánh vào vùng mặt ông Ph. 3 cái và 1 cái vào hạ bộ rồi đi xuống nhà.

Không lâu sau, bà P. phát hiện ông Ph. nằm bất tỉnh nên điện thoại thông báo vụ việc cho lực lượng an ninh trật tự ấp Trường Đức và nhờ hỗ trợ đưa người đàn ông trên đến cơ sở y tế cấp cứu. Ông Ph. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn vào 23 giờ 46 phút.

Ông Q. và bà P. đã ly hôn nhưng do chưa phân chia tài sản nên cả 2 vẫn sống chung nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đất Mới đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tạm giữ ông Q. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Q. đã nhậu 3 lon bia.