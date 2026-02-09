Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng khai mua súng chỉ để giết người

Chiều 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi) về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản".

Cũng trong vụ án này, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Minh Tiến về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Việt về tội "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin vắng mặt.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa

Trong phần tranh tụng tại phiên tòa, đại diện Viện KSND hỏi bị cáo Lê Sỹ Tùng trước khi gây án có từng quen biết gia đình nạn nhân hay không?. Trả lời, bị cáo Lê Sỹ Tùng cho biết không quen biết.

Bị cáo Tùng khai trước khi thực hiện hành vi giết người khoảng hơn 5 tháng, bị cáo bán chiếc mô tô phân phối lớn với giá 90 triệu đồng, sau đó mua khẩu súng với giá 52 triệu đồng của bị cáo Lưu Minh Tiến thông qua bị cáo Phạm Quang Huy.

Ngoài mua súng, Tùng còn mua đạn của Tiến với 2 loại khác nhau. Lý do, mua 2 loại đạn để sử dụng trong từng tình huống khác nhau.

Tại phần tranh tụng, bị cáo Lê Sỹ Tùng nhiều lần thừa nhận việc mua súng chỉ nhằm mục đích duy nhất là giết người.

Clip phiên tòa xét xử Lê Sỹ Tùng

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội.

Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên, Tùng đi khảo sát tìm người và địa điểm gây án.

Đầu tháng 8-2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh. Vì vậy, Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Ngày 1-10-2025, Tùng đã chuẩn bị tất cả phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm thuộc phường Long Bình (Đồng Nai) gửi xe vào bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón xe ô tô khách đi Đà Lạt.

Khi tới nơi, Tùng lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây rồi xuống, tiếp đó lần lượt đón xe khác đi đến ngã tư Amata, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông.

Lúc 7 giờ ngày 2-10, Tùng lên xe khách từ TPHCM đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng thay toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.