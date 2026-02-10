HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án giết người 46 năm trước ở Hàm Tân: Xem xét hủy kết luận điều tra

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Vụ án sát hại bà Phan Thị Khanh năm 1980 tiếp tục được các cơ quan tố tụng rà soát theo kiến nghị của gia đình nạn nhân

Ngày 10-2, nguồn tin cho biết Viện KSND Tối cao đã chuyển đơn đến Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Thuận Hải cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) hơn 45 năm trước.

Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đơn kiến nghị của ông Đỗ Thanh An – con trai nạn nhân Phan Thị Khanh.

Theo hồ sơ, vụ án xảy ra ngày 31-7-1980. Nạn nhân bị sát hại tại khu rẫy gần nhà, tài sản bị cướp gồm 1,6 lượng vàng 24k. Quá trình điều tra ban đầu không làm rõ được hung thủ. Nhiều năm sau, cơ quan điều tra xác định Trương Đình Chi (còn gọi Trương Đình Khôi, sau này sử dụng tên Lê Minh Sơn) là người gây án, nhưng vụ việc không thể xử lý hình sự do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thanh An cho rằng quá trình giải quyết vụ án còn nhiều mâu thuẫn, thiếu thống nhất, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng giấy tờ tùy thân mang nhiều tên khác nhau của nghi phạm. 

Trong các văn bản trả lời qua nhiều thời kỳ, cùng một tình tiết nhưng cơ quan điều tra lại đưa ra những nhận định khác nhau, chỉ đến cuối năm 2025 mới xác định rõ hai chứng minh nhân dân mang tên Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn có cùng dấu vân tay, là của cùng một người.

Vụ án giết người 46 năm ở Hàm Tân: Xem xét hủy kết luận điều tra 2026 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh An trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động. Ảnh: Hợp Phố

Tại buổi tiếp công dân ngày 20-11-2025, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận kiến nghị của ông Đỗ Thanh An đề nghị hủy Bản kết luận điều tra số 02/VPCQCSĐT ngày 5-1-2022 của Công an tỉnh Bình Thuận (cũ), phục hồi điều tra vụ án nếu đủ căn cứ pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả và quá trình không phát lệnh truy nã đối với nghi phạm.

Chuyển Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xem xét

Ngày 2-2-2026, Viện KSND Tối cao có thông báo cho biết đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Đỗ Thanh An và chuyển Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành văn bản chuyển đơn, đề nghị các cơ quan tố tụng phối hợp rà soát, trả lời rõ từng nội dung kiến nghị, báo cáo kết quả trước thời hạn quy định.

Vụ án giết người 46 năm ở Hàm Tân: Xem xét hủy kết luận điều tra 2026 - Ảnh 2.

Lê Minh Sơn thời điểm bị phát lệnh truy tìm (phải), và lúc bị bắt để tái dựng hiện trường (trái)

Theo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra đã lâu, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ các tình tiết mới do gia đình cung cấp, trên cơ sở tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng và quy định của pháp luật.

Vụ án giết người hơn 4 thập kỷ trước vì thế vẫn chưa khép lại về mặt pháp lý và xã hội. Dư luận tiếp tục theo dõi việc các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ trách nhiệm liên quan cũng như cách xử lý đối với những tồn tại trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án kéo dài suốt nhiều năm qua.

    Thông báo