Án mạng tại buổi tiệc ở Cà Mau

Ngày 7-3, lãnh đạo của UBND xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông bị đâm tử vong do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-3, ông Huỳnh Văn Thua (SN 1978; ngụ xã Tạ An Khương) tổ chức tiệc nhậu có Nguyễn Văn Chiến (SN 1986) cùng L.T.P. (SN 1979) và một số người khác.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Chiến và P. xảy ra cự cãi do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên cả hai cùng bỏ ra về. Sau khi về đến nhà, Chiến lấy con dao đi sang nhà P. (2 nhà cặp vách) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc đánh nhau, Chiến dùng dao đâm vào bụng P. làm người này bị thương rồi bỏ về nhà. P. được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.