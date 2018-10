8 vị khách cả nam lẫn nữ sống "bầy" đàn" trong nhà nghỉ

09/10/2018 09:48

“Chúng tôi vừa mới đi chợ, không có tiền...”, anh P. chưa kịp dứt câu, lập tức “ăn” ngay cú chích dùi cui điện điếng người. Thân cô thế cô trong đêm tối, người đàn ông buộc phải lấy ví tiền đưa cho nhóm 4 đối tượng chỉ trạc tuổi con cháu mình.



“Điều quan ngại nhất là thủ đoạn gây án hết sức liều lĩnh, manh động của các đối tượng. Chúng quyết thực hiện đến cùng hành vi tội phạm”, điều tra viên Công an quận Long Biên (Hà Nội) tham gia khám phá vụ án cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng, nhớ lại.



Nhóm cướp manh động

Khoảng 1h20 ngày 1-10, trên đường đê hướng từ cầu Chương Dương đi Bát Tràng, đoạn qua gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, trong khi điều khiển xe máy định sang chợ Long Biên, bất ngờ, anh Nguyễn Văn S. (51 tuổi, quê quán Văn Giang, Hưng Yên), bị 2 chiếc xe máy đi ngược chiều rọi đèn pha vào mặt rồi lấn làn, ép xe anh S vào vệ đường.

Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, anh S. tá hỏa khi trông thấy 2 kẻ trong nhóm đối tượng trên rút dao, dùi cui điện lao về phía mình. Bị trúng nhát chém vào tay, anh S. cố phóng xe bỏ chạy được một đoạn, nhưng ngay sau đó đã phải vứt xe chạy bộ, bởi nhóm đối tượng lạ mặt tiếp tục hung hăng quây đuổi. Chỉ đến khi chém trúng 4, 5 nhát vào lưng anh S., các đối tượng mới buông tha, bỏ đi.

Nửa tiếng sau, anh S. hoàn hồn quay lại vị trí bị chặn đuổi, may mắn vẫn thấy chiếc xe máy của mình do trước đó anh kịp rút chìa khóa điện, rồi đến Cơ quan Công an trình báo. “Bọn chúng gồm 4 đối tượng đi 2 xe máy kiểu Wave. Tuổi đời còn rất trẻ”. Đó là những thông tin ít ỏi mà anh S. nhớ, trình báo tại Cơ quan Công an.

Hiện trường một vụ án.

Ít phút sau vụ việc xảy ra đối với anh S., cũng trên đường đê hướng từ cầu Chương Dương đi Bát Tràng, anh Lê Văn P. (40 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên), điều khiển xe máy chở vợ sang chợ Long Biên bán hàng. Đến địa phận phường Cự Khối, vợ chồng anh P. bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy ngược chiều chặn lại.

Vừa dừng xe, anh P. “lĩnh” ngay nhát chém trúng tay, buộc phải thực hiện yêu cầu “đưa hết tiền đây” của các đối tượng. 1 tên khác lăm lăm dùi cui điện khống chế vợ chồng anh P. Tổng cộng, anh P. bị cướp hơn 2 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ.

Xâu chuỗi 2 vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên tiếp này, Công an quận Long Biên nhận định: các đối tượng thuộc cùng một ổ nhóm và đây cũng chính là những kẻ đã gây án trước đó 1 ngày, trên trục đê từ cầu Chương Dương đi Bát Tràng, sang Hưng Yên.

Cụ thể, khoảng 0h20 ngày 30-9, trên tuyến dẫn lên đường cao tốc Bắc Ninh - Lạng Sơn, thuộc địa phận tổ 17 phường Thạch Bàn, trong khi điều khiển xe máy chở nông sản vào nội thành bán, chị Vương Thị T. (32 tuổi, trú ở xã Phù Đổng, Gia Lâm), cũng bị 4 đối tượng đi 2 xe máy chặn đầu. Chị T. vừa hô hoán, phản ứng, lập tức bị 1 tên đấm trúng mắt phải. Ngay sau đó, 4 đối tượng tiếp tục dùng dao uy hiếp, lấy đi của chị khoảng 1 triệu đồng.

Chừng 1 tiếng sau, tại khu vực đối diện chùa Thổ Khối, thuộc tổ 9, phường Cự Khối, chị Lê Thị L. (58 tuổi, nhà ở xã Đa Tốn, Gia Lâm), cũng “đụng” phải 4 “hung thần” đi trên 2 chiếc xe máy kiểu Wave. 3 tên khống chế, 1 tên vung vẩy con dao đập vào xe máy, bắt chị L. mở cốp xe, lục túi quần. Tuy nhiên, phi vụ này, nhóm cướp không lấy được tài sản giá trị vì chị L. không mang theo tiền.

Truy “nóng” nhóm cướp manh động





Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ việc, Công an quận Long Biên đã thông tin, đề nghị sự phối hợp, vào cuộc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; đồng thời phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Công an Hưng Yên… những địa bàn nằm trên trục đường đê đi Bát Tràng, triển khai phương án rà soát, truy bắt các đối tượng gây án.

Theo tường trình của các bị hại, đặc điểm chung của nhóm đối tượng gây án đều còn rất trẻ tuổi. Chúng mặc những bộ đồ tối màu, đeo khẩu trang khi gây án và sử dụng xe máy kiểu Wave, thường che hoặc tháo biển kiểm soát. Một tình tiết đáng chú ý là sau khi lấy được tài sản, nhóm cướp đều phóng lên hướng cầu Vĩnh Tuy sang nội thành.

Các hướng điều tra lập tức được mở rộng, tập trung rà soát các quán “nét”, khu vực công cộng như vườn hoa, công viên và nhà nghỉ, nhà trọ, với những “vị khách” mang đặc điểm mà bị hại trình báo.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trưa 1-10, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị chức năng đã ập vào một nhà nghỉ ở ngõ Đình Đông, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; phát hiện 8 vị khách cả nam lẫn nữ đang tụ tập trong 2 căn phòng ở tầng 4 và tầng 5. Trong số này, ít tuổi nhất là cô bé N.T.N. (13 tuổi, trú ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm).

Qua phân loại, đấu tranh, Cơ quan Công an “lọc” được 4 đối tượng liên quan đến các vụ cướp rạng sáng ngày 30-9 và 1-10, gồm: Đoàn Minh Tú (17 tuổi, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Dương Thế Sơn (16 tuổi, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên); Đỗ Nhật Thành (15 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Cẩn Ngọc Lân (16 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). Khai thác “nóng”, 4 đối tượng này khai nhận có 1 đồng phạm tham gia các vụ cướp nhưng đã bỏ trốn, có biệt danh là “Bin”.

Quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ tại nhà nghỉ 1 con dao nhọn dài khoảng 40 cm, 1 dùi cui điện, 1 chiếc điện thoại di động cùng các loại giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm mang tên nhiều cá nhân. Đây chính là bằng chứng, tang vật các vụ cướp mà các đối tượng chưa kịp phi tang.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận riêng trong hai ngày 30-9 và 1-10 đã thực hiện 8 vụ cướp trên địa bàn TP Hà Nội. Cứ sau 12h đêm, nhóm đối tượng này rời nơi tụ tập bầy đàn ở các nhà nghỉ, quán “nét”, đi 2 xe máy ra các khu vực ven đô, phát hiện và chặn cướp bất kỳ người dân nào chúng gặp.

Trong vụ cướp xảy ra rạng sáng 1-10, bộ tứ Tú, Sơn, Thành, Lân đi 2 xe máy tháo biển kiểm soát; Thành mang dao và Tú cầm dùi cui điện làm công cụ gây án. Khi phát hiện vợ chồng anh Lê Văn P. đèo nhau ở đoạn đường vắng vẻ, lúc ấy khoảng 2h45, Lân phi thẳng xe máy và ép vợ chồng anh P. dừng lại.

Ngay sau đó, Sơn và Thành đã chặn cứng đầu xe máy anh P. Sợ hãi, anh P. bỏ chạy, liền bị Sơn cầm dao đuổi chém trúng tay trái, bắt dừng lại. Vừa cất tiếng xin: “Chúng tôi mới đi chợ không có tiền”, anh P. lập tức bị đối tượng Lân chích cú dùi cui điện, bắt đưa ví mới buông tha.

“Điều đáng nói trong vụ án này, là lối sống buông thả, thiếu sự quan tâm, quản lý giáo dục từ phía gia đình, người thân, của các đối tượng”, điều tra viên Công an quận Long Biên, đơn vị thụ lý vụ án cho biết, phần lớn trong 4 đối tượng bị bắt, cũng như cả nhóm 8 vị khách có mặt tại nhà nghỉ trong ngõ Đình Đông, đều có hoàn cảnh đặc biệt: bố mẹ bỏ nhau; bố hoặc mẹ thụ án tù; bỏ học sớm và thường sống lang thang.

Các đối tượng chính trong vụ án. Còn ít tuổi nhưng có đứa đã biết tìm bạn gái và điều đáng sợ, chúng rủ nhau sử dụng “cỏ Mỹ”, “tài mà” và ma túy “đá”. Kết quả thử nước tiểu 8 đứa trẻ choai đang tụ tập ở nhà nghỉ, hơn nửa dương tính với ma túy. Chính ma túy, chất kích thích và các quán “nét” là động cơ khiến nhóm này gây hàng loạt vụ cướp hết sức manh động.





Truy đến cùng trách nhiệm của cơ sở lưu trú

Theo đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan công an sẽ có những kiến nghị hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cơ sở lưu trú, nơi 4 đối tượng cướp tài sản tụ tập cùng nhóm bạn.

Tính đến trưa 1-10 (thời điểm bị bắt) các đối tượng này đã thuê trọ được vài ngày. Đứng ra đăng ký thuê 2 phòng nghỉ chỉ có 2 đối tượng (CQĐT đang xác minh chủ nhà nghỉ có thực hiện đúng quy định lưu giữ chứng minh nhân dân, căn cước của khách hay không) và theo quy định, sẽ chỉ được 2 khách/phòng. Thế nhưng, suốt quá trình lưu trú, có đến 8 đối tượng tụ tập và lễ tân nhà nghỉ chỉ ghi sổ lưu trú 3-4 người.

Ngủ đến quá trưa, đêm hôm lại lôi xe máy ra đường, độ tuổi còn quá trẻ, có cả nam lẫn nữ… Đây là những yếu tố bất thường mà những người lớn có trách nhiệm sẽ dễ dàng nhận thấy, hoặc ngăn cản, hoặc thông báo đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh lưu trú đã không hề có động thái nào, cho đến khi Cơ quan công an tìm đến. Nhà nghỉ trong ngõ Đình Đông, rồi những nhà nghỉ, quán “nét” khác đã và đang chứa chấp những vị khách đáng ngờ này… chỉ một cái tặc lưỡi, thu tiền, sẽ là cả hệ lụy lớn đối với xã hội, đối với sự bình yên của người dân.





Theo An Ninh Thế Giới