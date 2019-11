Sáng 28-9-2019, 3 người (2 người đàn ông Trung Quốc; 1 phụ nữ Việt Nam) đến trực ban Công an huyện Thanh Chương để trình báo về việc bị một số đối tượng cướp tài sản tại khu vực xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương vào rạng sáng 27-9-2019.



Kế hoạch được tính trước

Trong 3 người đến trình báo, thì người đàn bà đi cùng tên là Trần Thị Tân (sinh năm 1981, quê quán tại thôn Khai Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đóng vai trò vừa là người phiên dịch, vừa là bị hại, còn lại 2 người đàn ông Trung Quốc là Đàm Triệu Nông và Hà Mỹ Cường cũng là nạn nhân của bọn cướp.



Vụ việc nhanh chóng được chuyển giao cho đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy xác minh. Qua quá trình ghi lời khai của các bị hại trình báo, các điều tra viên nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, đều là bị cướp (theo khai báo), nhưng thái độ của Tân khác hẳn với 2 người đàn ông Trung Quốc.

Đối tượng Trần Thị Tân.



Sau quá trình làm việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã xác định lời khai của Tân và 2 người Trung Quốc hoàn toàn khác với lời khai ban đầu, những gì 2 người Trung Quốc khai báo với Cơ quan Công an đều được Tân phiên dịch thay đổi thành nghĩa khác, theo hướng có lợi cho Tân đúng nghĩa với một nạn nhân bị cướp tài sản.Mặt khác lời khai của Tân trong cùng một thời điểm đã xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn, không rõ ràng. Nhằm xác định đúng bản chất vụ việc, Công an huyện Thanh Chương đã tách 2 người đàn ông Trung Quốc và Tân để hỏi riêng.

Tuy vậy, với những lập luận hợp lý, chặt chẽ từ các điều tra viên, màn kịch vụng về của Tân đã bị phát hiện. Theo đó, đối tượng Trần Thị Tân đã thừa nhận chính mình đã trực tiếp chỉ đạo, bố trí cướp tài sản của 2 người đàn ông Trung Quốc nói trên.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng, người bị hại, sau thời gian xác minh, ngày 30-9-2019, Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản và đến ngày 07-10-2019, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Tân về hành vi nêu trên.

Bố trí người cướp tài sản

Năm 1996, đối tượng Trần Thị Tân đã sang Trung Quốc sinh sống rồi lấy chồng ở bên đó. Qua các mối làm ăn, Tân có quen biết với ông Đàm Triệu Nông (quốc tịch Trung Quốc). Ông Đàm Triệu Nông đặt vấn đề với Tân đồng thời giới thiệu thêm ông Hà Mỹ Cường (quốc tịch Trung Quốc) muốn sang Việt Nam để tìm kiếm, thu mua trâu, bò và gỗ thì Tân đồng ý.

Ngày 22-9-2019, Tân chủ động liên hệ với ông Đàm Triệu Nông và nói ngày 25-9-2019 sẽ đưa ông và ông Hà Mỹ Cường sang Việt Nam để thu mua trâu, bò và gỗ, đề nghị 2 ông chuẩn bị tiền mặt mang theo.

Do thua lỗ trong chuyện làm ăn, nên Tân đã nảy ý định sẽ đưa 2 người đàn ông Trung Quốc này về nước để cướp tài sản. Đúng hẹn, ngày 25/9, Tân đón ông Đàm Triệu Nông và ông Hà Mỹ Cường tại bến xe Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại đây, Tân hẹn ông Đàm Triệu Nông khi sang Việt Nam sẽ gặp nhau ở TP. Lạng Sơn. Sau đó, Tân dẫn ông Hà Mỹ Cường đi về cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) theo đường tiểu ngạch để vượt biên sang Việt Nam, còn ông Đàm Triệu Nông thì nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Đến ngày 26-9-2019, Tân gọi điện cho một người tên Thi ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hiện đang lao động tại Hà Nội để bàn chuyện cướp tài sản của 2 người đàn ông Trung Quốc.

Tân gọi điện thoại cho Thi và bảo Thi chuẩn bị 1 hộp sơn xịt pha cồn làm công cụ gây án. Sau đó, Tân cùng với 2 người đàn ông Trung Quốc và Thi có mặt tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để mua vé xe khách về huyện Thanh Chương. 4 người đi cùng một chuyến xe để về huyện Thanh Chương. Sau khi lên xe khách, Tân nhắn tin cho Thi biết đặc điểm nhận dạng của ông Đàm Triệu Nông và ông Hà Mỹ Cường đồng thời nhấn mạnh trong số hai người này có một người mang túi xách màu đen là người có tiền.

Đến 2 giờ ngày 27-9-2019, khi xe khách về đến địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương thì cả 4 người xuống xe. Khoảng 5 phút sau khi xuống xe, thì đối tượng tên Thi đã thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Đàm Triệu Nông và ông Hà Mỹ Cường. Gây án xong thì đối tượng Thi bỏ trốn xuống TP. Vinh, còn Tân và 2 người đàn ông Trung Quốc đón taxi về nhà một người bạn của Tân ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Sau khi cướp được số tiền 56.000 nhân dân tệ của ông Hà Mỹ Cường và ông Đàm Triệu Nông, thì đối tượng tên Thi đã quy đổi thành tiền Việt được 162 triệu đồng, và hẹn gặp Tân ở Tp.Vinh để cùng chia nhau số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận chỉ lấy 10 triệu đồng, số tiền còn lại đưa cho Thi cầm. Sau khi cướp được tiền, Tân đã dùng 5 triệu đồng để trả nợ, tiêu xài cá nhân hết 3 triệu đồng.

Nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, cũng như sự nghi ngờ về việc bị cướp tiền của 2 người đàn ông Trung Quốc, ngày 28-9-2019, Tân đã cùng với họ đến trụ sở Công an huyện Thanh Chương để trình báo bị cướp tiền.

Đến ngày 29-9-2019, Công an huyện Thanh Chương đã xác minh, làm rõ toàn bộ bản chất vụ việc, đối tượng Trần Thị Tân đã khai nhận toàn bộ hành vi sắp xếp, nhờ người giúp đỡ rồi bố trí cướp tài sản của hai người đàn ông Trung Quốc đi cùng Tân. Quá trình đấu tranh, Trần Thị Tân đã giao nộp một chiếc điện thoại Iphone 7, cùng 2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại của vụ án.