Chỉ một phút giây thiếu kiềm chế, hậu quả để lại nặng nề. Hai vụ án dưới đây là ví dụ điển hình.

Sau "uống giao lưu" là án mạng

Ngày 9-9, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo vụ "Giết người" xảy ra lúc 18 giờ 15 phút ngày 9-9 tại quán nhậu "B.A" (thuộc tổ 5, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa) từ Công an phường Mỹ Hòa. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Vô (Rô, sinh ngày 12-5-1993, ngụ khóm Tây Huề 2).

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9-9, anh Vô cùng anh Phạm H.T (sinh năm 1989) và anh Võ T.T (sinh năm 1985, ngụ cùng khóm) đến quán "B.A" nhậu. Lúc này, bàn bên cạnh có Ngô Minh Tài (Nhí, sinh năm 1990, ngụ phường Đông Xuyên) và khoảng 3 người khác.

Tài kêu Vô qua "uống giao lưu", nhưng sau đó đôi bên phát sinh cự cãi. Tài chửi thề, Vô không nói gì, trở về bàn của mình. Đến khoảng 18 giờ 15 phút, bất ngờ Tài cầm dao xông đến đâm Vô, làm Vô gục tại chỗ.

Những người nhậu chung vội đưa Vô vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Sau khi gây án, Tài mang theo hung khí, bỏ trốn. Ông Huỳnh Văn T. (sinh năm 1961, cha Vô) hay tin, đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo vụ việc.

Ngô Minh Tài

Tuy nhiên, Tài không thể lẩn trốn được lâu. Sau 3 ngày truy bắt, đến rạng sáng 13-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng đã bắt giữ Tài tại TP. HCM. Điều tra bước đầu, Tài thừa nhận hành vi phạm tội bản thân đã gây ra. Hiện nay, bị can đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Án mạng lúc sáng sớm

Chiều 19-9, theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, đơn vị đang phối hợp Công an TP. Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án xảy ra tại tổ 9, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc. Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (sinh năm 1999) và Lê Văn Đại (sinh năm 2000, cùng ngụ TP. Châu Đốc) là 2 đối tượng tình nghi bị lực lượng chức năng bắt giữ, chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra.

Nguyễn Đỗ Hùng Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 19-9, Nguyễn Đỗ Hùng Sơn điều khiển xe máy đến nhà Lê Văn Đại (khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B), chở Đại đi tìm gà để trộm. Khoảng 45 phút sau, Sơn chở Đại đến khu vực phường Vĩnh Mỹ, phát hiện trong nhà ông Trần Văn Ê (sinh năm 1964) để nhiều bao đựng gà. Sơn dừng xe, còn Đại đi vào trộm 4 bao đựng gà. Lúc này, Huỳnh Văn Lâm (sinh năm 1977, người nhà ông Ê) phát hiện, đuổi theo ra tới xe Sơn đang đứng chờ.



Lê Văn Đại

Cùng lúc, ông Ê đi công việc về, phát hiện vụ việc nên điều khiển xe chặn đầu xe của Sơn. Lâm chạy đến, kéo ngã xe Sơn rồi cùng ông Ê đánh Sơn. Trong lúc xô xát, Sơn lấy con dao bấm (mang theo trong người) đâm vào đùi Lâm gây thương tích, Lâm bỏ chạy. Trong lúc dựng xe, ông Ê đi đến đánh Sơn thì bị Sơn tiếp tục dùng dao đâm trúng vùng ngực, khiến ông Ê ngã gục xuống đường. Sau đó, cả hai lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng ông Ê đã tử vong.



Ngay sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an phường Châu Phú B bắt giữ Sơn và Đại cùng các vật chứng liên quan đến vụ án. Hiện, Sơn và Đại đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.