Những trái bưởi "chết người" từ TP HCM gửi ra Hải Phòng

11/10/2018 12:08

Từ đầu năm 2018, qua công tác trinh sát, Đội 8 Phòng CSHS-CATP phát hiện một nhóm đối tượng hình sự hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn do Lê Thành Kiên, sinh 1984, ở khu Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An, cầm đầu.

Đeo bám

Các đối tượng thường chọn các địa bàn vắng người, xa trung tâm, các điểm tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất để hoạt động đòi nợ thuê, gây rối TTCC, cố ý gây thương tích…



Đáng nói, các đối tượng nhóm trên đều có dấu hiệu sử dụng thuốc lắc và ma túy đá. Cũng từ nhu cầu sử dụng ma túy, chúng đã móc nối với các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” với số lượng lớn từ TP Hồ Chí Minh về Hải Phòng.

Những trái bưởi da xanh... chết người

Từ các tài liệu thu thập được, Phòng CSHS đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 108M. Kết quả xác minh về nhân thân các đối tượng trong nhóm trên, cho thấy:

Số ma túy giấu trong 5 quả bưởi da xanh thu giữ của Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Ngọc Ánh

Năm 2009, đối tượng cầm đầu Lê Thành Kiên bị Công an huyện Tiên Lãng bắt về hành vi đánh bạc, TAND TP xử 4 năm tù, hiện ĐKTT ở khu Đồng Xá 2, phường Thành Tô, nhưng lại thuê nhiều nhà trọ trong trung tâm thành phố để tạo điều kiện cho cả nhóm hoạt động.



Lê Thành Kiên

Đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy giao cho Kiên là Nguyễn Bảo Việt, cũng có tới 2 tiền án, sinh 1986, ở thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương.



Kiên trì thực hiện các biện pháp trinh sát bám theo di biến động của các đối tượng, Ban chuyên án nhận định: nhóm này đang chuẩn bị đánh một chuyến hàng lớn. Một mẻ lưới vây bắt đối tượng ngay đó đã được lực lượng phá án giăng sẵn.

Số tang vật thu tại nhà Lê Thành Kiên

Cất lưới



Đến 10h30’ ngày 5-10, tại địa bàn phường Kênh Dương, Lê Chân, tổ công tác của Phòng CSHS kết hợp với Công an phường Kênh Dương, tiến hành kiểm tra xe taxi BKS: 30A-643.77 của hãng Bắc Á-Hà Nội, phát hiện Nguyễn Bảo Việt cùng với Nguyễn Ngọc Ánh, sinh 1987, ở 1 lô 3 Mặt Bằng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, ngồi trong xe với 5 quả bưởi da xanh.



“Chiêu” yểm ma túy tinh vi ấy đã không qua mắt được các trinh sát. Qua kiểm tra, lực lượng phá án nhanh chóng tìm ra được 3 quả được ngụy trang rất khéo, nhằm che vết cắt khoanh phần dưới rồi moi hết ruột, giấu 7 bọc quấn băng dính chứa 1.700 viên nén hình trụ màu nâu và màu xanh, in logo LV.

Nguyễn Bảo Việt

Cùng ngày, căn cứ vào lời khai của đối tượng, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khám xét đối với Lê Thành Kiên, thu thêm 300 viên nén hình trụ màu xanh in logo LV; 215,17 gam ma túy loại viên nén (MDMA) và 0,93 gam ma túy đá (Methamphetamine).



Mở rộng điều tra, Ban chuyên án có đủ cơ sở bắt tiếp 2 đối tượng khác là Nguyễn Xuân Hiếu (có 2 tiền án), sinh 1990, ở thôn Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và Phan Thành Minh (có 1 tiền án), sinh 1971, ở 28/134 Cầu Đất, Ngô Quyền.

Phan Thành Minh

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: do cần tiền và có nhu cầu sử dụng ma túy, Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Xuân Hiếu đã bàn nhau mua thuốc lắc từ TP Hồ Chí Minh đưa ra tiêu thụ tại Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh, lợi nhuận chia đôi.



Chúng phân công nhau, Hiếu phụ trách việc móc nối, giao dịch mua thuốc lắc của các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, còn Việt chịu trách nhiệm vận chuyển cho các đối tượng trong đường dây đem đi tiêu thụ.

Nguyễn Xuân Hiếu

Ngày 3-10, sau khi thống nhất với Việt, Hiếu phân công Nguyễn Ngọc Ánh đi máy bay từ sân bay Cát Bi vào TP Hồ Chí Minh, để nhận ma túy. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, Ánh gặp một đối tượng đón, chở về bến xe Miền Đông.



Tại đây, đối tượng này giao cho Ánh 1 túi chứa 6 quả bưởi da xanh, để Ánh bắt xe khách mang ra Hà Nội. Sáng 5-10, theo yêu cầu của Việt, Ánh thuê taxi hãng Bắc Á, chở về Hải Phòng và được Việt đón, đưa về nhà của Kiên.

Nguyễn Ngọc Ánh

Tại đây, sau khi kiểm tra, biết số thuốc lắc được giấu trong ruột các quả bưởi, Việt lấy 300 viên giấu trong 1 quả bưởi đưa cho Kiên để trừ khoản nợ 50 triệu đồng. Số thuốc lắc chứa trong các quả bưởi còn lại, Việt và Ánh mang lên xe taxi định đem về Bắc Ninh tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.



Riêng số ma túy thu tại nhà Lê Thành Kiên, trong đó có 300 viên nén màu xanh ký hiệu LV là do Việt và Ánh vừa giao cho Kiên để tiêu thụ, còn các viên nén màu ghi in logo kim cương, trọng lượng 215,17 gam, Kiên và Minh khai nhận, trước đó vào cuối tháng 9-2018, Kiên có mua của Minh số ma túy loại viên nén trên với giá 100 triệu đồng để bán kiếm lời, còn lại; 0,93 gam Methamphetamnine do Kiên mua của một đối tượng khác (chưa rõ địa chỉ) về bán sử dụng.

Ngày 6-10, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Thành Kiên, Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Bảo Việt, Phan Thành Minh và Nguyễn Ngọc Ánh về các hành vi phạm tội nêu trên để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.





Theo An Ninh Hải Phòng