Không chứng chỉ hành nghề, không kê đơn bắt mạch, chỉ cần vài thủ thuật đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội, “thầy lang” tự phong Quảng Lâm (tên thật là Nguyễn Thanh Sơn) đã bán thuốc online với giá cao cho rất nhiều người. Con đường khiến bệnh nhân (BN) trở thành nạn nhân của“thầy lang” này chỉ cách nhau một cú nhấp chuột…

Nhiều tháng qua, không ít cư dân mạng đồn đoán, xen lẫn phẫn nộ trên facebook về một người tên Quảng Lâm, ở thôn Phú Gia, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tự xưng là thầy thuốc chữa khỏi nhiều căn bệnh mà y học hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị hữu hiệu. Trong số đó, có rất nhiều người đã bị đẩy vào cảnh tiền mất tật mang. Để hiểu rõ thực hư, chúng tôi quyết định tìm đến nhà “thầy lang” này.

Sau vài lần hỏi đường, ngôi biệt thự trông rất xa hoa của “thầy lang” hiện ra trước mắt chúng tôi. Đang hướng dẫn tốp thợ thi công sân vườn, hồ bơi trong khuôn viên ngôi nhà mới, thấy có người lạ tới, người đàn ông dáng vẻ thấp đậm nhưng đôi mắt đảo vòng rất nhanh, cất giọng hỏi: “Đến bốc thuốc à? Ai giới thiệu thầy mà biết để tới?”. “Dạ em thấy trên mạng”, chúng tôi trả lời cho qua chuyện. Nghe vậy, người đàn ông huyên thuyên: “Nói đến thầy Quảng Lâm trên mạng ai chẳng biết. Thầy chữa khỏi nhiều bệnh lắm rồi. Đặc biệt, các bệnh tổ đỉa, vảy nến, á sừng… hiện nay y học thế giới vẫn không thể chữa khỏi nhưng uống thuốc của thầy đảm bảo sẽ khỏi 100%. Thầy đã chữa khỏi cho không biết bao nhiêu người trong nước và trên thế giới”. Như để tạo thêm niềm tin cho người nghe, ông Nguyễn Thanh Sơn đưa chúng tôi vào phòng khách của căn biệt thự để khoe các giải thưởng danh giá.

Số thuốc mà phóng viên mua được của Quảng Lâm mà không cần khám bệnh. Có điều lạ, tuy ông Sơn bán thuốc không có biển hiệu, cũng chẳng thành lập doanh nghiệp nhưng trên tường nhà treo đầy bằng chứng nhận...





Sau hơn 1 giờ khoe các thành tích đã đạt được, “thầy lang” lôi ra một bọc ni-lông bên trong có nhiều gói thuốc và cho biết đây là thuốc do ông tạo ra từ những loại dược liệu quý hiếm và chỉ mình ông có bí kíp bào chế, chuyên trị bệnh vảy nến. Ông Sơn ra giá: “2,6 triệu đồng một liệu trình (1 tháng). Chỉ cần 3 ngày là thấy kết quả ngay, nhưng để hết hẳn chú phải uống từ 3 liệu trình trở lên”. Nhìn bịch thuốc nhỏ xíu đã được nghiền thành dạng bột nhưng có giá gần bằng 1 tháng lương của viên chức mới đi làm, chúng tôi không khỏi giật mình. Lấy cớ không đem đủ tiền, chúng tôi xin lấy trước nửa liệu trình. Tuy đồng ý nhưng lúc cầm tiền, “thầy lang” có vẻ không vui…



Các vận đơn thuốc được Quảng Lâm gửi qua đường bưu điện.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc, nghe chúng tôi nói có người thân mắc bệnh ung thư, “thầy lang” tiếp tục nhận chữa và cho biết ông có thuốc chữa loại bệnh này. “Thuốc chữa bệnh ung thư đắt hơn nhiều so với thuốc chữa các bệnh khác. Tuy thầy đã chữa khỏi bệnh ung thư cho một số người, nhưng còn tùy vào mức độ bệnh và có hợp với thuốc của thầy hay không. Nếu đồng ý, thầy sẽ hốt thuốc cho uống và giảm cho nửa tiền thuốc, coi như hỗ trợ trong thời gian đầu điều trị”, ông Sơn nói.



Nạn nhân lên tiếng

Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi nhận thấy “thầy lang” Quảng Lâm dường như không bán thuốc và chữa bệnh cho người dân địa phương. Tất cả các BN biết đến ông ta đều thông qua mạng xã hội facebook và zalo. Với các giải thưởng có được, “thầy lang” Quảng Lâm dễ dàng tạo được uy tín cho các khách hàng online trên cả nước. Nhiều BN sẵn sàng bỏ tiền triệu để lấy một bịch thuốc không rõ thành phần và nguồn gốc về dùng.

Một nạn nhân tố cáo Quảng Lâm trên facebook.



Là nạn nhân đầu tiên lên tiếng vạch trần việc chẩn trị này, ông Vũ Minh Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) bức xúc: “Tôi suýt mất mạng vì thằng cha Quảng Lâm này!. Ông ta quảng cáo trên facebook chữa hết bệnh ngứa cơ địa sau 48 giờ dùng thuốc, nhưng tôi uống được 1 tuần vẫn không thuyên giảm. Ông ta khuyên tôi uống tiếp 1 tuần và chuyển đổi liều dùng mạnh hơn. Ngay lập tức tôi có hiện tượng phù nề, vào viện khám bác sĩ chẩn đoán tôi dùng phải thuốc nam có trộn nhiều chất kháng sinh. Từ đây, Quảng Lâm chặn luôn facebook của tôi”.

Theo ông Vũ Minh Quang, những gói thuốc được đăng trên facebook cá nhân của “thầy lang” loại nào cũng có. Từ thuốc trị bệnh vảy nến, trĩ nội, trĩ ngoại, tới tăng cân, xương khớp… thậm chí các bệnh nan y. Với phương châm bán thuốc không cần bắt mạch vẫn khỏi bệnh, thuốc đến tay người bệnh mới phải trả tiền nên không ít người tiền mất tật mang. Một số BN lên tiếng về việc điều trị không hiệu quả thì đều bị Quảng Lâm khước từ không trả lời.

Nạn nhân mới nhất lên tiếng tố cáo lang băm trị bách bệnh là một người Nghệ An. Khi được hỏi, bà Trần Mai Sương (đường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) bất bình: “Tôi biết ông Quảng Lâm do thấy quảng cáo trên mạng. Lúc đầu, tôi không tin, nhưng vào trang facebook của ông ta thì thấy rất nhiều giải thưởng nên nghĩ là thầy thuốc giỏi. Sau này, khi biết bị lừa, tìm hiểu mới hay các giải thưởng đó toàn là mua để lấy lòng tin của bệnh nhân”. Bà Sương cho biết thêm, bà mua thuốc trên mạng của Quảng Lâm từ tháng 2 nhưng uống mãi không khỏi.

Sau 4 tháng với hơn 8 triệu đồng tiền thuốc, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, cơ thể phù nề. “Hoảng quá, tôi vào Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Nghệ An để khám. Qua xét nghiệm, bác sĩ xác định tôi dùng thuốc bị trộn tân dược chống dị ứng có thành phần corticoid. Chính vì thành phần này quá liều đã dẫn đến suy thận, tích nước, phù nề. Sau khi dừng uống thuốc của Quảng Lâm nửa tháng, tôi bị tụt tới 7kg. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý người này để mọi người không bị lừa như tôi”, bà Sương đề nghị.

Sự thật phơi bày

Mặc dù trên mạng xã hội, “thầy lang” tự phong Quảng Lâm luôn khoe là nhà thuốc gia truyền với hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước, nhưng về xã Ninh An hỏi thăm dường như không mấy người biết tiếng tăm của ông ta. Ghé vào quán nước ven đường ở thôn Ninh Ích (xã Ninh An), đem chuyện “thầy lang” Quảng Lâm ra hỏi, bà chủ quán lắc đầu không biết. Mãi khi chúng tôi gợi ý đó là ông Nguyễn Thanh Sơn thì chủ quán nước mới cười sặc sụa và nói: “Tưởng ai, ông này mà thầy bà gì!. Nghe đâu ngày trước làm cán bộ văn hóa phường nhưng lập am, cúng bái gì đó bị đuổi việc. Mấy năm gần đây, nghe bảo bán thuốc chữa bệnh trên mạng được nhiều tiền lắm. Vợ làm giáo viên, chồng ở nhà bán thuốc mà xây được căn biệt thự to nhất thị xã. Nhiều người hiếu kỳ hay bàn tán về việc ông này bán thuốc gì mà nhanh giàu thế?!”.

Trao đổi với cơ quan quản lý y tế địa phương, ông Đoàn Hánh - Trưởng phòng Y tế thị xã Ninh Hòa khẳng định, việc bán thuốc chữa bệnh của Nguyễn Thanh Sơn (hay Quảng Lâm) là trái phép. Ông ta chưa được cấp giấy phép hành nghề. Bản thân ông ta trước đây là cán bộ văn hóa của phường Ninh Thủy nhưng do lập am, cúng bái nên bị cho nghỉ việc. Mặc dù ông ấy nói có bài thuốc gia truyền nhưng chưa bao giờ đăng ký. Sau khi nhà báo thông tin, chúng tôi đã xuống tận nơi lập biên bản kiểm tra và yêu cầu ông Sơn cam kết dừng việc bán thuốc trên mạng.

Điều đáng nói, mặc dù cơ quan chức năng đã có động thái, nhưng hàng ngày, trên trang facebook của “thầy lang” Quảng Lâm vẫn tiếp tục bán thuốc online. Với những vận đơn công khai, mỗi ngày ít nhất có hơn 20 liệu trình được gửi qua đường bưu điện và sẽ có khoảng mấy chục triệu đồng “chảy ngược” về tài khoản của ông Sơn. Điều này đồng nghĩa với số BN trở thành nạn nhân của “thầy lang” online này sẽ tiếp tục được nối dài.