An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im

(NLĐO) - Công trường nút giao An Phú nơi hối hả ngày đêm, nơi im ắng, khiến người dân lo ngại tiến độ dự án tiếp tục chậm.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên đại lộ Mai Chí Thọ, công trường nút giao An Phú (phường An Phú, TP HCM) hiện ra với hai sắc thái trái ngược. Có nơi máy khoan, cần cẩu, tiếng thép va đập rộn ràng, công nhân hối hả; nhưng cũng có đoạn lại lặng lẽ, chỉ lác đác vài bóng người bên những trụ cầu cạn còn ngổn ngang.
Anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1983), một tài xế công nghệ thường xuyên chở khách qua nút giao này, chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng chạy qua đoạn này. Chỗ thì rầm rập làm ngày làm đêm, chỗ lại im re, thấy cũng sốt ruột. Người dân mong lắm công trình sớm hoàn thành để đi lại đỡ kẹt xe. Giờ cao điểm mà kẹt ở Đồng Văn Cống hay ra vào cao tốc thì mệt vô cùng".
Không chỉ tài xế, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực cũng bày tỏ mong mỏi. Bà Trần Thị Mai (ngụ phường An Phú) đứng nhìn công trường nói: "Làm thì làm cho nhanh, chứ cứ nửa vời vậy dân khổ lắm. Nhà tôi sát đây, sáng nào đưa con đi học cũng lo kẹt xe. Tôi thấy nhiều chỗ công nhân làm việc rất tích cực, nhưng cũng có đoạn cả tuần nhìn vào chẳng thấy ai. Mong sao thành phố đôn đốc thêm để công trình sớm đồng bộ, đỡ cảnh nắng bụi mưa bùn".
Nhìn tổng thể, không khí trên công trường nút giao An Phú là sự đan xen giữa sự khẩn trương và chậm nhịp. Ở những hạng mục trọng điểm như hầm HC1-02 hay cầu N2, nhịp độ thi công rộn ràng, dường như không phút nghỉ. Nhưng ở một số gói thầu có tiến độ ì ạch như N1.1 và N1.3, thì lại vắng vẻ.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)