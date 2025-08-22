HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im

Ngọc Quý

(NLĐO) - Công trường nút giao An Phú nơi hối hả ngày đêm, nơi im ắng, khiến người dân lo ngại tiến độ dự án tiếp tục chậm.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đại lộ Mai Chí Thọ, công trường nút giao An Phú (phường An Phú, TP HCM) hiện ra với hai sắc thái trái ngược. Có nơi máy khoan, cần cẩu, tiếng thép va đập rộn ràng, công nhân hối hả; nhưng cũng có đoạn lại lặng lẽ, chỉ lác đác vài bóng người bên những trụ cầu cạn còn ngổn ngang.

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 1.

Khu vực xây dựng cầu vượt N3, N4 trên đường Mai Chí Thọ thuộc dự án nút giao An Phú đến nay khối lượng chỉ mới đạt 18% sau hơn 20 tháng thi công

Anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1983), một tài xế công nghệ thường xuyên chở khách qua nút giao này, chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng chạy qua đoạn này. Chỗ thì rầm rập làm ngày làm đêm, chỗ lại im re, thấy cũng sốt ruột. Người dân mong lắm công trình sớm hoàn thành để đi lại đỡ kẹt xe. Giờ cao điểm mà kẹt ở Đồng Văn Cống hay ra vào cao tốc thì mệt vô cùng".

An Phú: Công trường hai sắc thái - CLIP: NGỌC QUÝ

Không chỉ tài xế, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực cũng bày tỏ mong mỏi. Bà Trần Thị Mai (ngụ phường An Phú) đứng nhìn công trường nói: "Làm thì làm cho nhanh, chứ cứ nửa vời vậy dân khổ lắm. Nhà tôi sát đây, sáng nào đưa con đi học cũng lo kẹt xe. Tôi thấy nhiều chỗ công nhân làm việc rất tích cực, nhưng cũng có đoạn cả tuần nhìn vào chẳng thấy ai. Mong sao thành phố đôn đốc thêm để công trình sớm đồng bộ, đỡ cảnh nắng bụi mưa bùn". 

Nhìn tổng thể, không khí trên công trường nút giao An Phú là sự đan xen giữa sự khẩn trương và chậm nhịp. Ở những hạng mục trọng điểm như hầm HC1-02 hay cầu N2, nhịp độ thi công rộn ràng, dường như không phút nghỉ. Nhưng ở một số gói thầu có tiến độ ì ạch như N1.1 và N1.3, thì lại vắng vẻ.

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 2.

Tại khu vực gói thầu XL10 – nơi thi công cầu vượt N3 và N4, khối lượng hiện mới đạt khoảng 18%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Đây là hạng mục quan trọng bắc qua nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống, kết nối hai tuyến giao thông lớn, vốn được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 3.

Ghi nhận cho thấy, ở đoạn sát đường Mai Chí Thọ, từng nhóm công nhân cùng máy móc đang làm việc không ngơi nghỉ, tiếng động cơ nổ giòn, ánh lửa hàn sáng lóe dưới hoàng hôn. Không khí hối hả thể hiện rõ quyết tâm bù lại phần tiến độ bị chậm

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 4.

Thế nhưng, cách đó không xa, phía bên kia đường, vài trụ cầu cạn sừng sững trên đường Đồng Văn Cống lại vắng bóng công nhân. Chỉ có vài người bảo vệ công trường ngồi lặng lẽ quan sát dòng xe cộ qua lại tấp nập, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa sự sôi nổi và khoảng lặng

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 5.

Dự án nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông, đặc biệt là hướng đi cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và cảng Cát Lái. Thế nhưng, để niềm mong mỏi ấy sớm thành hiện thực, các gói thầu chậm cần phải được “đánh thức”, công trường phải đồng đều khí thế ở mọi hạng mục

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 6.

Khu vực xây dựng cầu vượt N2, nối từ đường Mai Chí Thọ vào đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành khối lượng đạt khoảng 45%. Ở khu vực trung tâm nút giao – nơi thi công cầu N2 cùng hầm chui HC1-02, công trường cũng mang dáng dấp chia cắt. Những chiếc xe tải lớn liên tục chở vật liệu ra vào, máy xúc, cần cẩu hoạt động gần như tối đa, đặc biệt tập trung tại khu vực hầm chui HC1-02 và cầu vượt N2. Từng tốp công nhân áo phản quang, mũ bảo hộ lấm lem bụi vữa, khẩn trương làm việc dưới cái nóng hầm hập còn vương lại từ ban ngày

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 7.

Ngược lại, cầu vượt N1, đoạn từ đường Lương Định Của bắc ngang qua Mai Chí Thọ, dường như vẫn “án binh bất động”. Bề mặt công trường im ắng, không khí uể oải hơn hẳn so với các gói thầu khác. Đáng chú ý, gói thầu XL12 thi công hai nhánh cầu N1.1 và N1.3 – vốn đang có khối lượng thấp nhất toàn dự án, chỉ mới đạt 17% – lại chỉ lác đác vài công nhân, máy móc nằm rải rác

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 8.

Thực tế tại nút giao An Phú cho thấy dự án đã triển khai 13/18 gói thầu xây lắp trên phạm vi đã được giải phóng mặt bằng. Với tổng sản lượng thi công đạt khoảng 70%, bên cạnh những hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 cơ bản hoàn thành thì nhiều hạng mục khác có tiến độ khiêm tốn. Cụ thể, 3 gói thầu XL-10 (cầu vượt N3, N4), XL-11 (cầu vượt N2), XL-12 (cầu vượt nhánh N1.1 và N1.3) cùng khởi công tháng 1-2024 nhưng đến nay chỉ lần lượt đạt 18%, 45%, 17% khối lượng

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 9.

Trong báo cáo của Ban Giao thông – chủ đầu tư dự án, so với mốc kế hoạch hoàn thành tháng 12-2025, tiến độ toàn dự án sẽ chậm khoảng 12 tháng. Riêng hầm chui HC1-02 chậm tới 19 tháng. Về nguyên nhân, Ban Giao thông cho rằng chủ yếu do công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công khó khăn khi vừa thi công vừa phải bảo đảm lưu thông cho khu vực phức tạp; ngoài ra, việc di dời hạ tầng kỹ thuật cũng gặp nhiều trở ngại về địa hình, địa chất. Trao đổi với phóng viên, ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Giao thông – cho biết sau khi có báo cáo của Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM, ban đang rà soát, tổng hợp và chuẩn bị báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-8 theo yêu cầu

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im - Ảnh 10.

UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành và Ban Giao thông siết chặt quản lý nhà thầu, kiên quyết xử lý đơn vị yếu kém, kể cả điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, chấm dứt hợp đồng hoặc thu hồi tạm ứng. Kết quả phải báo cáo trước ngày 25-8-2025. Ban Giao thông phải tăng cường giám sát ngoài hiện trường, yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết, cam kết hoàn thành đúng hợp đồng, vi phạm sẽ bị xử lý. Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh phải bảo đảm dự án hoàn thành, khai thác trước 31-12-2025 theo Nghị quyết HĐND

