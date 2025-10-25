An sinh và phát triển

Với tính chất quan trọng về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, công điện; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện phát triển NƠXH, mới nhất là hội nghị tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển NƠXH vào ngày 24-10.

NƠXH là chính sách phát triển an sinh rất thiết thực trong xu hướng đô thị hóa. Trong xã hội hiện đại, thường xuất hiện các yếu tố bất lợi cho người lao động phổ thông hay người có thu nhập thấp.

Do vậy, để ổn định xã hội, Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Trong đó, cả nước phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn NƠXH. Tính đến nay, cả nước có 696 dự án NƠXH đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Đây là nỗ lực rất lớn từ chính sách Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện nhanh tiến trình xây dựng NƠXH, Chính phủ dự thảo nghị quyết mới về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển NƠXH thời gian tới, trong đó đặc biệt là giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án NƠXH theo Nghị quyết 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân - đây cũng là phương án hữu hiệu hơn so với Nhà nước trực tiếp tổ chức xây dựng.

Tuy nhiên, muốn xây dựng NƠXH nhanh và hợp luật, các địa phương cần có quy hoạch phát triển các khu vực NƠXH, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, bảo đảm kết nối về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa khác vốn là nếp sống của người dân.

Ngoài ra, cần nghiên cứu khu vực đông dân cư hay khu công nghiệp để quy hoạch xây dựng NƠXH đáp ứng nhu cầu thiết thực của người lao động. Một trong những yếu tố quan trọng là đối tượng xem xét được mua NƠXH phải cụ thể…, bớt chính sách khắt khe để bản chất chỉ đạo của Chính phủ là NƠXH phục vụ đúng đối tượng xã hội, đặc biệt là các gia đình cần sự chung tay của xã hội để an cư lập nghiệp chốn thành thị như hiện nay. Tránh trường hợp người mua NƠXH mà đi toàn ô tô sang, hay đầu cơ qua nhiều hình thức ủy quyền.

Các đối tượng công nhân, viên chức, người lao động nghèo... khó khăn về nhà ở luôn mơ ước có được một mái ấm để an cư lạc nghiệp, với mục tiêu sớm có được những căn NƠXH với giá thành phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tại TP HCM, các dự án NƠXH luôn nhận được sự quan tâm, ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tăng cao chi phí, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên cho vay vốn đối với các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, triển khai tích cực đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH trong giai đoạn 2021 - 2030...

Cho nên, việc thiết thực nhất là dành suất mua - thuê NƠXH cho các đối tượng cần thụ hưởng, tránh sử dụng sai mục đích, sẽ làm mất ý nghĩa nhân văn vốn có của nó. Đảng và Nhà nước quyết tâm không để ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội, đó là định hướng chủ đạo trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.