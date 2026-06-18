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Quốc tế

Ẩn số quanh việc Mỹ và Iran bất ngờ ký sớm thỏa thuận chấm dứt xung đột

Huệ Bình

(NLĐO) – Một quan chức Mỹ xác nhận tổng thống Mỹ đã đặt bút ký vào bản ghi nhớ kết thúc xung đột với Iran, chính thức mở cửa eo biển Hormuz sớm hơn kế hoạch.

Hai quan chức Mỹ chia sẻ với trang Axios rằng Mỹ và Iran đã tiến hành ký kết từ xa bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa eo biển Hormuz vào ngày 17-6. Hiện thỏa thuận này đã chính thức có hiệu lực.

Một quan chức xác nhận chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt bút ký vào văn bản này khi đang tham dự tiệc tối tại Pháp cùng với Tổng thống Emmanuel Macron tối 17-6.

Sự kiện nêu trên mang tính bước ngoặt bởi ban đầu, việc ký kết vốn được dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6.

Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao từ quốc gia trung gian và một nguồn tin thân cận, các bên thực chất đã thảo luận từ hôm 16-6 về việc ký kết cũng như thực thi thỏa thuận sớm hơn dự kiến.

Ẩn số quanh việc Mỹ và Iran bất ngờ ký thỏa thuận chấm dứt xung đột - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance. Ảnh: AP

Cũng theo nguồn tin ngoại giao này, do cả hai bên đều đồng thuận cao về việc mở cửa eo biển Hormuz, họ đã quyết định đẩy nhanh tiến độ mở cửa tuyến đường biển này sớm hơn thời hạn ngày 19-6.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác thúc đẩy tiến trình có thể là áp lực chính trị đối với Nhà Trắng trong việc công bố văn bản của bản ghi nhớ.

Dù vậy, nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận lại khẳng định rằng chính Iran là bên đã yêu cầu không công bố văn bản cho đến khi lễ ký kết chính thức diễn ra, đồng thời phủ nhận việc Nhà Trắng hành động do chịu áp lực chính trị.

Sau nhiều ngày dư luận hoang mang không rõ nội dung thỏa thuận gồm những gì, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã trực tiếp đọc văn bản này cho các phóng viên nghe trong một cuộc họp báo qua điện thoại vào ngày 17-6.

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Iran cũng cập nhật thêm rằng các bên đã thống nhất để cả hai tổng thống ký kết bản ghi nhớ bằng phương thức điện tử.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Mỹ và Iran – do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf dẫn đầu – sắp có một cuộc gặp trực tiếp tại Thụy Sĩ. Cuộc gặp này hiện vẫn dự kiến diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 19-6 nhằm thảo luận về các bước đi tiếp theo, bao gồm các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Mặc dù thỏa thuận đã đạt được, tiến trình này vẫn có những tình tiết gây tò mò khi xuất hiện các thông tin bất nhất.

Cụ thể, một quan chức cấp cao của chính quyền nói với các phóng viên rằng thỏa thuận thực chất đã được ký điện tử từ ngày 14-6 bởi ông Donald Trump, ông Vance và ông Ghalibaf.

Ngược lại, nguồn tin ngoại giao khẳng định không hề có việc ký kết nào như vậy diễn ra.

Trong khi đó, nguồn thạo tin khác lại quả quyết điều đó đã xảy ra và đây là một "lần ký kết thứ hai", dù hiện tại vẫn chưa rõ tại sao lại cần đến hai lần ký kết.

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Lễ ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở miền Trung Thụy Sĩ ngày 19-6

Donald Trump bản ghi nhớ Mỹ - Iran eo biển Hormuz
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