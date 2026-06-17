Ông Donald Trump tuyên bố "không chi dù chỉ 10 xu" để tái thiết Iran

Ngày 17-6, phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ (MOU) giữa các bên liên quan hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Thông tin từ các bản sao tài liệu bị rò rỉ do hãng tin AP thu thập cho thấy một thỏa thuận sơ bộ có thể sẽ cung cấp cho Iran ít nhất 300 tỉ USD để tái thiết đất nước sau chiến dịch ném bom dữ dội do Mỹ và Israel dẫn đầu.

Dù vậy, ông Donald Trump nhấn mạnh Washington sẽ không tham gia hỗ trợ Iran khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G7 ngày 17-6-2026. Ảnh: AP.

Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, ông Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi không bỏ ra dù chỉ 10 xu. Mọi người có thể quyết định làm điều đó nhưng tùy ở họ. Chúng tôi không đầu tư vào việc này và chúng tôi không có quỹ đó".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông không đưa ra yêu cầu các quốc gia vùng Vịnh phải đóng góp tài chính, song các nước khác hoàn toàn tự do viện trợ nếu muốn.

Phát biểu trước giới truyền thông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington sẵn sàng nối lại các hành động quân sự nếu Tehran không "hành xử đúng mực", theo ghi nhận từ đài CBS News.

Đài CBS News dẫn lời ông Donald Trump: "Nếu tôi không thích bản ghi nhớ đó, chúng tôi sẽ quay lại bắn nhau và thả bom. Nếu họ không hành xử đúng mực, chúng tôi sẽ lập tức cho ném bom ngay giữa đầu họ".

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thỏa thuận hiện tại không bao gồm việc dỡ bỏ lập tức các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, đồng thời nói rằng ông sẽ làm rõ ràng lại vấn đề này vào một ngày sau đó.

Tổng thống Mỹ lặp lại quan điểm chính "năng lực đàm phán xuất sắc" cùng sự sẵn sàng sử dụng hành động quân sự của cá nhân ông đã gây sức ép, buộc phía Iran phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra thỏa thuận.

Ông Donald Trump tuyên bố: "Không ai khác có thể thực hiện được thỏa thuận này".