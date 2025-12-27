Ấn tượng 10 tân thạc sĩ dẫn đầu toàn khóa học Trường ĐH Mở TPHCM

Ngày 27-12, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2025. GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, nhấn mạnh buổi lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường nghề nghiệp mới cho các học viên sau ĐH.

Theo ông Hà, những tri thức, kỹ năng chuyên môn cùng các mối quan hệ được bồi đắp trong quá trình học tập sẽ là hành trang quý giá để người học tự tin bước vào thị trường lao động chất lượng cao.

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội biến đổi nhanh, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhà trường kỳ vọng các tân thạc sĩ, tiến sĩ không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng và lan tỏa giá trị tri thức, trách nhiệm xã hội.

Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM trao bằng tiến sĩ

Tại buổi lễ, Trường ĐH Mở TPHCM trao 4 văn bằng tiến sĩ các ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế học, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh cùng 205 văn bằng thạc sĩ thuộc 11 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kế toán, kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, luật kinh tế, khoa học máy tính, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, xã hội học, công nghệ sinh học, ngôn ngữ Trung Quốc.

Những tân thạc sĩ rạng rỡ tại lễ nhận bằng tốt nghiệp

Nhiều tân thạc sĩ được tặng giấy khen vì có thành tích học tập tốt

Nhà trường cũng khen thưởng cho 10 học viên là thủ khoa toàn khóa học, 6 học viên bảo vệ luận văn xuất sắc, 18 học viên học tập giỏi toàn khóa học.

