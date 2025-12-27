Ấn tượng 10 tân thạc sĩ dẫn đầu toàn khóa học Trường ĐH Mở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ấn tượng 10 tân thạc sĩ dẫn đầu toàn khóa học Trường ĐH Mở TPHCM

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Trong số 205 tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp, có 10 người là thủ khoa toàn khóa, 6 người bảo vệ luận văn xuất sắc.

Ngày 27-12, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2025. GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, nhấn mạnh buổi lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường nghề nghiệp mới cho các học viên sau ĐH. 

Theo ông Hà, những tri thức, kỹ năng chuyên môn cùng các mối quan hệ được bồi đắp trong quá trình học tập sẽ là hành trang quý giá để người học tự tin bước vào thị trường lao động chất lượng cao. 

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội biến đổi nhanh, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhà trường kỳ vọng các tân thạc sĩ, tiến sĩ không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng và lan tỏa giá trị tri thức, trách nhiệm xã hội.

Ấn tượng: 10 tân thạc sĩ cùng dẫn đầu toàn khóa học - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM trao bằng tiến sĩ

Tại buổi lễ, Trường ĐH Mở TPHCM trao 4 văn bằng tiến sĩ các ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế học, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh cùng 205 văn bằng thạc sĩ thuộc 11 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kế toán, kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, luật kinh tế, khoa học máy tính, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, xã hội học, công nghệ sinh học, ngôn ngữ Trung Quốc.

Ấn tượng: 10 tân thạc sĩ cùng dẫn đầu toàn khóa học - Ảnh 2.

Những tân thạc sĩ rạng rỡ tại lễ nhận bằng tốt nghiệp

Ấn tượng: 10 tân thạc sĩ cùng dẫn đầu toàn khóa học - Ảnh 3.

Nhiều tân thạc sĩ được tặng giấy khen vì có thành tích học tập tốt

Nhà trường cũng khen thưởng cho 10 học viên là thủ khoa toàn khóa học, 6 học viên bảo vệ luận văn xuất sắc, 18 học viên học tập giỏi toàn khóa học. 

Tin liên quan

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số

(NLĐO) – Trường ĐH Mở TP HCM dẫn đầu chuyển đổi số giáo dục, là 1 trong 10 trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ giáo dục năm 2025.

Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

(NLĐO)- Tâm lý học bất ngờ trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai

(NLĐO)- Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại cùng một thời điểm cho gần 4.500 sinh viên chính quy.

lễ tốt nghiệp thạc sĩ Trường ĐH Mở TPHCM GS Nguyễn Minh Hà tân tiến sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo