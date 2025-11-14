HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số

Bài và ảnh: Lệ Quyên

(NLĐO) – Trường ĐH Mở TP HCM dẫn đầu chuyển đổi số giáo dục, là 1 trong 10 trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ giáo dục năm 2025.

Trường ĐH Mở TP HCM đã khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực đào tạo từ xa – mô hình giáo dục mở, linh hoạt, mang tri thức đến với mọi người. Từ nền tảng "học tập suốt đời", nhà trường không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kiến tạo cơ hội học tập bình đẳng, góp phần xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên số.

35 năm mở lối tri thức, khẳng định giá trị giáo dục mở

Những năm 1990, khi khái niệm "đào tạo từ xa" (ĐTTX) còn mới tại Việt Nam, trường đã tiên phong triển khai mô hình giáo dục mở, hướng đến triết lý "mang kiến thức đến cho mọi người, học tập suốt đời".

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số - Ảnh 1.

Sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học của Trường ĐH Mở TP HCM tại lễ tốt nghiệp

Là trường ĐH đầu tiên trong cả nước đào tạo theo phương thức mở và hình thức ĐTTX, Trường luôn đặt chất lượng và tính linh hoạt lên hàng đầu. Các chương trình được thiết kế với chuẩn đầu ra tương đương hệ chính quy, giúp người học – đặc biệt là người đi làm hoặc ở vùng xa, hải đảo – tiếp cận giáo dục ĐH bình đẳng, hiệu quả.

Người học được lựa chọn phương thức học phù hợp, linh hoạt với công việc và nơi cứ trú, học trực tiếp - trực tuyến, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở so với học tập trung. Sinh viên tốt nghiệp ĐTTX và vừa làm vừa học (VLVH) được cấp bằng tương đương hệ chính quy, đủ điều kiện học tiếp sau ĐH. Học phí thấp hơn nhưng chất lượng đào tạo và quyền lợi người học, chính sách học bổng,… vẫn được bảo đảm.

Chương trình ĐTTX góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, mở rộng cơ hội học tập đến mọi miền đất nước – từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo – giúp người học vượt qua rào cản không gian, thời gian để tiếp cận tri thức ĐH.

Tiên phong chuyển đổi số, vươn tầm khu vực

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Trường ĐH Mở TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý. Hệ thống quản lý đào tạo đồng bộ và hiện đại, hệ thống quản lý học tập (LMS) mang đến nền tảng học trực tuyến linh hoạt, giúp giảng viên và sinh viên tương tác dễ dàng, tổ chức bài giảng, kiểm tra và thảo luận mọi lúc, mọi nơi. Trường cũng sớm đầu tư hạ tầng cho E-learning, đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ để thích ứng với xu hướng giáo dục 4.0, giúp người học chủ động thời gian và phương thức học tập.

Trường ĐH Mở TP HCM: 35 năm tiên phong mở lối tri thức số - Ảnh 2.

TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Việc hỗ trợ học tập bằng đa phương tiện thể hiện cam kết của Trường trong việc mang tri thức đến với mọi người, không giới hạn hình thức, thời gian, khoảng cách.

Mạng lưới đơn vị liên kết rộng khắp cùng đa dạng ngành đào tạo ở nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu học tập của người học, nhu cầu xã hội, thị trường lao động.

Chương trình ĐTTX không chỉ giúp người học trau dồi tri thức mà còn rèn luyện kỹ năng tự học, quản lý thời gian, kỷ luật bản thân – những năng lực thiết yếu trong xã hội số. Bên cạnh đó, nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính, các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật giúp tạo môi trường học tập năng động, nhân văn và gắn kết.

Nhà trường cũng khẳng định vị thế quốc tế khi là thành viên của Hội đồng Quốc tế về đào tạo theo hình thức Mở và từ xa (ICDE); Hiệp hội các trường đại học Mở Châu Á (AAOU); Trung tâm giáo dục từ xa thuộc Tổ chức Bộ Trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO); Mạng lưới Đại học ASEAN (AUN).

Trường là cơ sở giáo dục ĐH đầu tiên tại Việt Nam nhận giải "Making a Difference for Students" từ Quality Matters (Mỹ) (2023). Bảng xếp hạng QS, Trường vinh danh đứng thứ 126 Đông Nam Á, 721-730 Châu Á; Trường cũng được THE xếp hạng thứ 6 tại Việt Nam và 1201-1500 Thế giới (2026).

Trường ĐH Mở TP HCM không chỉ là nơi cung cấp tri thức mà còn là bệ phóng giúp người học chinh phục ước mơ và đóng góp cho cộng đồng. Nhà trường tiếp tục hướng đến mô hình giáo dục mở, linh hoạt và chất lượng, góp phần xây dựng xã hội học tập và tương lai số.

Đăng ký xét tuyển các ngành học tại: tuyensinh.oude.edu.vn

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Phòng 005, 97 Võ Văn Tần, P. Xuân Hòa, TP HCM

Website: oude.edu.vn – Hotline: 1800 6119 (phím 1)

Email: tuvantuyensinhkcq@ou.edu.vn


Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

(NLĐO)- Tâm lý học bất ngờ trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Trường ĐH Mở TP HCM xây dựng khối giảng đường quy mô 4.500 sinh viên tại Đồng Nai

(NLĐO)- Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại cùng một thời điểm cho gần 4.500 sinh viên chính quy.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT dành nhiều lời khen Trường ĐH Mở TP HCM

(NLĐO)- Đến nay, trường đã có hơn 40.000 người học đến từ 13 khoa và 3 trung tâm đào tạo.

chuyển đổi số Trường ĐH Mở TPHCM đào tạo từ xa công nghệ giáo dục kỷ nguyên số vừa làm vừa học giáo dục mở chuyển đổi số giáo dục
