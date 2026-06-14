Ấn tượng fan meeting: OFF SPACE của SS Label

Mở màn với di sản âm nhạc 15 năm của thế hệ OG

PACESPEAKERS LABEL FANMEETING: OFF SPACE diễn ra tối 13-6 đầy ấn tượng.

Mang concept "Suit & Tie" tái hiện một hội nghị bí mật, đêm diễn mở màn đầy ấn tượng với bản hit Nguyên Team Đi Vào Hết. Thế hệ nghệ sĩ OG của SS Label gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic, và Kiên Ứng xuất hiện lịch lãm trong trang phục suit đen.

Khán giả được dẫn dắt ngược dòng thời gian qua Cypher OG mang những bản hit thời gian quay lại sân khấu. Lần đầu tiên tại khuôn khổ Fanmeeting, những ca khúc như Vụt Tan (SOOBIN), You & I (Cường Seven), GENE (Binz) lại được vang lên sống động.

Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn nối khi KIMMESE và TripleD bước ra sân khấu cùng Hương Ngọc Lan và Dream Of A Lonely Man.

Hội trường cùng đồng thanh hòa giọng, chìm đắm trong không gian âm nhạc hoài niệm qua những bản hit gắn liền với tên tuổi của SpaceSpeakers.

Âm nhạc kế thừa và sự chuyển giao thế hệ

Một buổi fan meeting lấp đầy khán giả

Trở lại với bàn DJ quen thuộc, Touliver và SlimV đã đẩy không khí đêm diễn thêm cao trào khi tái hiện bản phối từng gây tiếng vang Em Ơi Cứ Vui.

Điểm nhấn tinh tế xuất hiện ngay trên nền beat khi âm nhạc rẽ hướng, đánh dấu sự góp mặt của KRISS NGO và Monotape. Touliver cùng SlimV chính thức nhường lại ánh đèn, giới thiệu hai nhà sản xuất trẻ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Âm nhạc của OFF SPACE. Với danh hiệu "Producer của năm" (WeChoice Awards 2024) của KRISSNGO và bề dày kinh nghiệm làm nhạc tại các concert lớn của Monotape, đây là minh chứng rõ nét cho một thế hệ kế thừa đầy tài năng và vững vàng.

Năng lượng tươi mới sau đó tiếp tục lan tỏa với thế hệ nghệ sĩ trẻ. APJ hype up sân khấu bằng "12H03" và "Chomp". Nhóm FIRSTGENE (Wishty Eazy, StillaD, Bikay, LEZII, SUGI) xuất hiện mang trọn tinh thần Gen Z rực rỡ vào tiết mục kết màn "Alone Momei".

15 năm gắn kết: Dấu ấn của âm nhạc và tinh thần Brotherhood

Xen kẽ xuyên suốt đêm diễn là các hoạt động tương tác thú vị, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn gần gũi và sâu sắc hơn về hành trình cũng như tính cách của thế hệ nghệ sĩ OG.

Khoảng lặng đắt giá nhất nằm ở phần "Touching Moment". Đoạn clip bất ngờ xuất hiện mang theo lời nhắn nhủ từ gia đình, bạn bè của thế hệ OG đặc biệt là những dòng tâm tình chân thật từ mẹ của nam rapper Binz, đã khiến cả khán phòng rưng rưng xúc động khi nghe lời chia sẻ từ Mẹ khi nghe qua album "Gặp Lại" và gửi lời chúc đến SpaceSpeakers nhân dịp kỷ niệm 15 năm.

Mọi góc nhìn từ fan meeting của SS LABEL

Chương hồi ức dần khép lại trong sự bồi hồi của Everyday và Nắng Lên. Với phần lời mới được viết bởi FIRSTGENE, ca khúc Nắng Lên không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn thắp lên kỳ vọng về một hành trình mới.

Tâm điểm của sự kiện là công bố SpaceSpeakers 15th Anniversary Roadmap và lời hẹn KOSMIK Hà Nội. Dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, concert này là dự án mà SpaceSpeakers cùng SS Label đang ấp ủ rất nhiều tâm huyết với mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả Thủ đô

Màn trình diễn Freaky Squad với đội hình 15 nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ đã khép lại SPACESPEAKERS LABEL FANMEETING: OFF SPACE trọn vẹn, chính thức mở ra chặng đường nghệ thuật bùng nổ của SpaceSpeakers trong năm 2026.