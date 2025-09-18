Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM thông tin về fan meeting của Ninh Dương

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM vừa chính thức thông tin về chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi" – thường được cộng đồng mạng gọi là fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story, dự kiến diễn ra ngày 27-9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (quận 3, TP HCM).

Được cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, ngày 3-9-2025, cơ quan này nhận được văn bản đề nghị của Công ty CP The Bros Việt Nam xin phép tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật nói trên. Căn cứ hồ sơ và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ngày 11-9, Sở đã ban hành văn bản chấp thuận cho phép thực hiện chương trình.

Nội dung được phê duyệt gồm các ca khúc đã được thẩm định, phổ biến trong nhiều chương trình nghệ thuật trước đó. Ngoài yếu tố biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu giữa cặp đôi nhân vật chính và người hâm mộ. Để bảo đảm tính an toàn và đúng quy định, Sở VH-TT cùng các cơ quan liên quan đã yêu cầu đơn vị tổ chức cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu và các hoạt động phụ trợ khác. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thẩm định, phúc khảo chương trình cũng như kiểm tra các phương án bảo đảm mà ban tổ chức chuẩn bị.

Sự kiện giao lưu người hâm mộ của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội thời gian gần đây

Đáng chú ý, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM khẳng định chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi" không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác liên quan đến sự kiện không thuộc chức năng quản lý của Sở, mà sẽ do các cơ quan chuyên ngành khác giám sát theo quy định.

Trước đó, thông tin về buổi fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là việc sự kiện được tổ chức tại một nhà thi đấu lớn, thu phí người tham dự với mức giá khá cao, tương tự một chương trình ca nhạc chuyên nghiệp. Một số ý kiến đặt vấn đề: KOL/influencer có nên được cấp phép tổ chức sự kiện như nghệ sĩ chuyên nghiệp, và liệu có cần quy định quản lý riêng cho loại hình này để tránh tình trạng "lách luật".

Phía Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cho biết việc xem xét cấp phép được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở hồ sơ cụ thể của đơn vị tổ chức. Các yêu cầu về nội dung, an ninh trật tự và an toàn cho khán giả vẫn đang tiếp tục được thẩm định.