Ấn tượng nhiều công trình hàng chục tỉ đồng chăm lo cho nhân dân phường Diên Hồng

Kiểm soát, quản lý chặt thanh thiếu niên hư

Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng cho biết trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này, lực lượng Công an phường tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, số thanh thiếu niên hư; các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự; không để đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội.

Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm phát động ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn phường Diên Hồng

Công an phường Diên Hồng không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý có hiệu quả, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí di chuyển trên đường phố gây mất an ninh trật tự.

Kết thúc đợt cao điểm phải đạt tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội trên 80%, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.