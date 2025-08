Ngày 1-8, Công an TP HCM đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM. Tham dự có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; phải hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cao điểm đề ra.

Trung tướng Mai Hoàng tặng hoa các lực lượng tại Lễ ra quân

Thực hiện quyết liệt 5 mục tiêu

Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu toàn bộ lực lượng Công an TP HCM hành động quyết liệt, ập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cao điểm đề ra.

- Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, an ninh cơ sở, an ninh công nhân… để kịp thời có biện pháp xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP HCM động viên, chúc mừng lực lượng ra quân

- Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; bảo đảm thực hiện bằng được các chỉ tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội.

Kiên quyết đấu tranh triệt xoá băng, ổ, nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không để hoạt động phức tạp. Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 363 cấp thành phố và cấp xã trong trấn áp tội phạm đường phố.

Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu Công an TP HCM thực hiện quyết liệt 4 nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chặn đứng "nguồn cung", giảm "nguồn cầu" ma tuý, phát hiện xử lý các đường dây tội phạm về ma tuý và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường không ma tuý.

Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, nhất là thực phẩm giả, thuốc giả, bóng cười, thuốc lá điện tử…; ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; sớm hoàn thành cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài.

- Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục xử lý nghiêm để kéo giảm các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; không để xảy ra đua xe trái phép; công tác phòng chống cháy, nổ phải được thực hiện quyết liệt.

-Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thành phố trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi; giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân với phương châm “mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thành không còn mâu thuẫn”.



"Ngay sau Lễ ra quân cao điểm, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, phải thực sự quyết liệt đúng tính chất cao điểm với mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn; tạo khí thế tấn công tội phạm liên tục, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra" - Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Các lực lượng Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm. CLIP: PHẠM DŨNG

Tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM biểu dương những thành tích và chiến công của Công an TP HCM trong thời gian qua.