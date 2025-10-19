Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Kövér László, Chủ tịch Quốc hội Hungary; ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan khác.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP HCM, cho biết bác sĩ hải quân Dezső Bozóky đã có thời gian dài hoạt động tại vùng biển châu Á vào đầu thế kỷ XX. Tháng 3-1909, trên đường trở về, con tàu của ông đã cập cảng Sài Gòn — ngày nay là TP HCM.

Không chỉ là một thầy thuốc tận tâm, Bozóky còn là một du khách đam mê khám phá và nhiếp ảnh gia tài hoa, đã ghi lại những khoảnh khắc mà ông ấn tượng sâu sắc về vùng đất này.

Ông Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP HCM, nhấn mạnh triển lãm không đơn thuần là sự kiện trưng bày ảnh, mà còn là hành trình văn hóa, kết nối Hungary và Việt Nam qua trải nghiệm lịch sử chung.

Việc trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh quý giá của bác sĩ Bozoky Dezső tại TP HCM thể hiện sự trân trọng đối với ký ức lịch sử và di sản văn hóa, đồng thời tạo không gian sáng tạo cho các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người yêu nghệ thuật của cả hai quốc gia

Những bức ảnh của ông Bozóky không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn kể chuyện — câu chuyện về một người Hungary lần đầu chạm gặp Việt Nam, con người, văn hóa và nhịp sống nơi đây.

23 bức ảnh được trưng bày là bản sao kỹ thuật số từ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest – Viện Mỹ thuật Châu Á Ferenc Hopp. Qua đó, tái hiện công trình và cảnh quan đô thị vẫn còn tồn tại đến nay, làm sống dậy một Sài Gòn hơn một thế kỷ trước, đồng thời mở ra một lát cắt sinh động của lịch sử Việt Nam.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt, được tổ chức nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Hungary.

Triển lãm mang đến một thông điệp ý nghĩa: Văn hóa là cầu nối hữu nghị và là nền tảng của sự thấu hiểu, tôn trọng và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Vào tháng 5-2025 tại Hà Nội, trong một sự kiện đặc biệt có sự hiện diện của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và phu nhân cùng Tổng thống Hungary Tamás Sulyok và phu nhân, triển lãm này đã lần đầu đến với công chúng, góp phần khẳng định chiều sâu và sức sống mạnh mẽ của mối quan hệ Việt Nam – Hungary.

Triển lãm “Những bức ảnh của Dezső Bozóky – Bác sĩ Hải quân Hungary ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary.

Dấu mốc này không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn hướng đến tương lai – nơi hai quốc gia tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa.