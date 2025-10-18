HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

TP HCM mong muốn nhiều doanh nghiệp Hungary đến đầu tư

Tin: Xuân Mai, ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - khẳng định TP HCM mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hungary đến đầu tư.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 18-10, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông đến thăm thành phố. 

Việt Nam - Hungary đã thiết lập quan hệ ngoại giao 75 năm. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng khăng khít, bền chặt, thể hiện qua việc trong thời gian ngắn, Việt Nam vinh dự được đón tiếp hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Hungary đến thăm.

img

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Hoàng Triều

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh sau hợp nhất, TP HCM đang phát huy những lợi thế để phát triển thành phố mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực như kinh tế biển, du lịch, công nghiệp gắn với dầu khí, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao... TP HCM đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.

img

Ông Võ Văn Minh đón tiếp ông Kover Laszlo ngày 18-10. Ảnh: Hoàng Triều

Theo ông Võ Văn Minh, năm 2015, TP HCM đã hợp tác hữu nghị với thủ đô Budapest - Hungary. Thời gian tới, TP HCM mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa thành phố với các địa phương của Hungary. 

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng được đến thăm và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết so với cách đây 10 năm, TP HCM đã phát triển vượt bậc về mọi mặt. 

Theo ông Kover Laszlo, Hungary luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng. Ông mong muốn TP HCM tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh; đồng thời tăng cường sự hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hungary. 

Sáng cùng ngày, đoàn của Chủ tịch Quốc hội Hungary đã đến thăm Bảo tháp, tưởng nhớ học giả, nhà nghiên cứu Đông Phương Hungary Sandor Korosi Csoma tại phường Vũng Tàu, TP HCM.

đầu tư sản xuất Hungary Võ Văn Minh Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo
