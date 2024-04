Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Bản hùng ca vang mãi

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất của lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã đấu tranh, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2024) với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi" do UBND TP HCM chỉ đạo thực hiện; Sở VHTT TP HCM tổ chức; Trung tâm Ca nhạc nhẹ thực hiện, diễn ra tối 29-4 tại Sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM).



Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: "...Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946 đã trở thành sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đồng bào ta tràn ngập niềm vui trong ngày đại thắng.

Ca sĩ Hiền Thục biểu diễn trong chương trình

Đã 49 năm trôi qua, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng chiến thắng 30-4-1975 vẫn là một mốc son sáng chói, là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam. Chiến thắng đó sẽ mãi là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới, tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam đến những thắng lợi huy hoàng.

Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM luôn biết cách thu hút người xem bằng lối xây dựng kịch bản, kết nối chương trình đầy mãn nhãn và tinh tế

Bản hùng ca vang mãi tái hiện hành trình đầy tự hào của cả dân tộc để thống nhất non sông và vươn ra biển lớn qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình gồm 3 chương: Thống nhất non sông, Dựng xây ngày mới và Việt Nam khát vọng thịnh vượng. Những ca khúc hào hùng được tái diễn đầy tinh tế, sắc nét như Đường lên Tây Bắc, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên do ca sĩ Duyên Huyền, nhóm 135 và nhóm Mắt Ngọc biểu diễn. Hoạt cảnh Ra đi nung nấu ngày trở về do nhóm kịch NSND Mỹ Uyên, NSND Hữu Quốc, NSƯT Hạnh Thúy biểu diễn… Ca khúc Áo bà ba được truyền tải qua giọng hát Hiền Thục.



Khán giả ngày nay được cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của các anh vị anh hùng xả thân vì đất nước. Khán giả cũng cảm nhận được tinh thần anh dũng của mỗi người dân trong thời chiến (chống giặc) hay thời bình (dựng xây đất nước). Tất cả những điều đó được khắc họa bằng âm nhạc một cách trọn vẹn.



Khán giả cảm nhận rõ nét sự hào hùng của lịch sự dân tộc Việt

Chương trình có sự tham gia của các văn, nghệ sĩ: NSND. Đặng Thụy Mỹ Uyên; NSND. Nguyễn Hữu Quốc; NSƯT. Ngô Phạm Hạnh Thúy; NSƯT. Phạm Thế Vĩ; Diễn viên Vân Anh; Diễn viên Phi Nga; Diễn viên Trường Khanh; Ca sĩ Đan Trường; Võ Hạ Trâm; Hồ Trung Dũng; Hiền Thục; Quốc Đại; Duyên Huyền; Cao Công Nghĩa; Võ Thành Tâm; Trung Quang; Thùy Trinh; Trúc Lai; Duyên Quỳnh; Minh Sang; Đăng Quân; Nhóm Lạc Việt; Nhóm 135; Nhóm Mắt Ngọc; …



Các tiết mục biểu diễn trong chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng