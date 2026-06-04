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Giải trí

An Vũ, một hiện tượng mạng nhiều dấu ấn

Thùy Trang

(NLĐO)- An Vũ- Chàng trai từ hiện tượng remake nhạc 9x triệu view đến chủ nhân ca khúc được sao Việt yêu thích trên TikTok

Hiện tượng An Vũ bứt phá

An Vũ- một hiện tượng mạng đầy dấu ấn - Ảnh 1.

An Vũ- một hiện tượng mạng đầy dấu ấn

Không còn đóng khung trong danh xưng "hiện tượng cover", An Vũ đang khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trong âm nhạc. Bản hit độc lập "Cơ hội cuối" đạt 240 triệu lượt xem trên TikTok và lọt vào mắt xanh của dàn sao đình đám chính là lời khẳng định đanh thép cho thực lực của nam ca sĩ trẻ.

Nếu là một người thường xuyên lướt các nền tảng video ngắn, bạn chắc chắn không còn xa lạ với cái tên An Vũ. Sở hữu kênh TikTok gần 1 triệu người theo dõi cùng hàng chục triệu lượt yêu thích, chàng trai này từng là "cơn sốt" khi thổi một làn gió mới vào những ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x.

Những bản remake như Chàng trai bất tử, Chỉ muốn bên em lúc này hay Khi ta lớn qua giọng hát của An Vũ đều dễ dàng cán mốc triệu view. Sự mộc mạc, giàu cảm xúc trong cách xử lý của anh đã gieo vào lòng người nghe một sự hoài niệm ngọt ngào, giúp nam ca sĩ xây dựng được một cộng đồng khán giả trung thành vững chắc.

An Vũ- một hiện tượng mạng đầy dấu ấn - Ảnh 2.

An Vũ với loạt bản hit triệu view

Tuy nhiên, với một người làm nghệ thuật nghiêm túc, việc đứng dưới "cái bóng" của những người đi trước chưa bao giờ là đủ. An Vũ lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để tự viết nên câu chuyện âm nhạc của riêng mình. 

Anh không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình như một người kể lại những ca khúc cũ, mà phải là người tạo ra những cảm xúc mới.

Và Cơ hội cuối chính là câu trả lời cho hành trình chuyển mình đầy tham vọng đó. Ca khúc nhanh chóng bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn 240 triệu view, trở thành giai điệu "quốc dân" được người dùng lồng ghép vào các video tâm trạng, du lịch hay nhật ký đời thường.

Đặc biệt, sức hút của bài hát này lớn đến mức lọt vào "mắt xanh" của nhiều nghệ sĩ Việt. Đáng chú ý nhất, nam ca sĩ đàn anh Noo Phước Thịnh đã ngẫu hứng sử dụng giai điệu này làm nhạc nền cho video của mình, mang về khoảng 2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. 

Việc một ngôi sao hạng A ưu ái "đu trend" nhạc của một tân binh đã chứng minh được chất lượng nghệ thuật và độ lan tỏa không thể chối từ của ca khúc.

Chất nhạc Lo-fi Ballad hiện đại: Vũ khí tạo nên sự đồng cảm

An Vũ- một hiện tượng mạng đầy dấu ấn - Ảnh 3.

Chất nhạc Lo-fi Ballad hiện đại: Vũ khí tạo nên sự đồng cảm trong âm nhạc của An Vũ

Việc Cơ hội cuối được cả khán giả đại chúng lẫn các ngôi sao tên tuổi đón nhận không phải là sự ăn may ngẫu nhiên. Về mặt chất nhạc, bài hát sở hữu cấu trúc giai điệu (melody) cực kỳ bắt tai, dễ ghi nhớ ngay từ lần nghe đầu tiên.

Thay vì chọn một bản phối Ballad truyền thống có phần nặng nề và bi lụy, An Vũ đã thông minh khoác lên bài hát chiếc áo Lo-fi/Chill Pop thời thượng. 

Tiếng trống kick nhẹ nhàng kết hợp cùng nhịp bass nảy tạo ra một không gian âm nhạc lãng mạn, thư thái. Nó vừa vặn để người nghe cảm nhận được nỗi buồn nhưng vẫn thấy dễ chịu, biến ca khúc thành một bản nhạc nền (BGM) hoàn hảo cho mọi video ngắn.

Bên cạnh đó, phần ca từ tự sự cao mang đậm góc khuất yếu đuối của người đàn ông trưởng thành khi đối diện với sự đổ vỡ chính là điểm chạm lớn nhất. Khán giả tìm thấy sự an ủi, tìm thấy câu chuyện của chính mình ẩn hiện sau từng câu hát mộc mạc của An Vũ.

An Vũ- một hiện tượng mạng đầy dấu ấn - Ảnh 4.

An Vũ với gương mặt không góc chết

Từ một hiện tượng chuyên remake nhạc 9x cho đến chủ nhân của một bản hit độc lập được sao Việt săn đón, An Vũ đã chứng minh cho công chúng thấy tư duy âm nhạc nhạy bén và năng lực tự thân đáng gờm. 

Thành công của Cơ hội cuối không chỉ là một cột mốc về mặt số liệu, mà là tấm giấy thông hành công nhận An Vũ trên bản đồ âm nhạc Việt Nam với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp.

Với bệ phóng vững chắc cùng tư duy làm nghề tử tế, đặt cảm xúc chân thật lên hàng đầu, An Vũ được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc bùng nổ, mang đậm dấu ấn cá nhân trong thời gian tới.

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An Vũ Hiện tượng mạng An Vũ An Vũ bứt phá
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