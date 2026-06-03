Noo Phước Thịnh mới mẻ quay lại đường đua âm nhạc

Noo Phước Thịnh với "Nhấc Máy"

Noo Phước Thịnh trở lại với EP Nhấc Máy

Sau một thời gian dài tập trung cho các hoạt động biểu diễn, Noo Phước Thịnh chính thức trở lại với dự án âm nhạc cá nhân mang tên Nhấc Máy. Đây được xem là màn tái xuất đáng chú ý của nam ca sĩ khi lần gần nhất anh phát hành một EP đã cách đây tròn 10 năm.

Không chỉ đánh dấu sự trở lại với các sản phẩm âm nhạc cá nhân, dự án còn cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của một trong những giọng ca nam hàng đầu V-pop.

EP Nhấc Máy gồm bốn track, bao gồm ba ca khúc chính Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối (kết hợp cùng 52Hz), Gọi Cho Anh và một track mở đầu mang tên Prologue. Toàn bộ dự án xoay quanh thông điệp "Ai cũng từng chờ một người nhấc máy" – một câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, sự chờ đợi, tiếc nuối và khát khao kết nối.

Điểm đáng chú ý của EP nằm ở sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc. Nhấc Máy mang âm hưởng Pop R&B hiện đại với giai điệu bắt tai, trong khi Cuộc Gọi Cuối là bản ballad sâu lắng, giàu cảm xúc. Ở chiều ngược lại, Gọi Cho Anh lại tạo bất ngờ với tinh thần rock đầy năng lượng.

Sự khác biệt giữa ba ca khúc giúp người nghe có được trải nghiệm phong phú nhưng vẫn thống nhất trong tổng thể câu chuyện mà dự án muốn truyền tải.

Những con ắt chủ bài trong EP Nhấc Máy của Noo Phước Thịnh

Chi Pu đóng MV cùng Noo Phước Thịnh

Không chỉ đầu tư về âm nhạc, Noo Phước Thịnh còn thực hiện ba MV riêng biệt cho cả ba ca khúc. Một trong những điểm nhấn của dự án là sự góp mặt của Chi Pu trong vai trò nữ chính xuyên suốt cả ba MV.

Không chỉ xuất hiện đơn lẻ trong từng sản phẩm, nữ nghệ sĩ đảm nhận tuyến nhân vật quan trọng, kết nối toàn bộ câu chuyện của EP. Sự kết hợp giữa Noo Phước Thịnh và Chi Pu được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn nhờ hình ảnh đẹp đôi cùng những khung hình giàu tính điện ảnh.

Bên cạnh đó, ca khúc Cuộc Gọi Cuối còn có sự tham gia của 52Hz – gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ mang đến màu sắc mới mẻ cho dự án.

Chất giọng giàu trải nghiệm của Noo Phước Thịnh hòa quyện cùng lối thể hiện trẻ trung, tự sự của 52Hz đã tạo nên một cuộc đối thoại cảm xúc, góp phần làm nổi bật thông điệp của ca khúc.

52Hz collab cùng Noo Phước Thịnh

Toàn bộ dự án được thực hiện trong gần một năm, từ những bản demo đầu tiên cho đến các cảnh quay cuối cùng. Với Noo Phước Thịnh, đây là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng khi giúp anh khám phá thêm những hướng đi sáng tạo mới dù đã có gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, nam ca sĩ còn mang đến nhiều hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ. Lần đầu tiên, anh giới thiệu dòng merchandise chính thức mang tên Noo Series 01: First Call Collection, đồng thời tổ chức hai buổi công chiếu riêng tư tại Hà Nội và TP.HCM dành cho 500 khán giả may mắn.

Đặc biệt, hoạt động Fan Call – trò chuyện trực tiếp qua điện thoại với người hâm mộ – cũng được triển khai, đúng với tinh thần của dự án Nhấc Máy.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, Noo Phước Thịnh vẫn duy trì sức hút bằng sự chỉn chu trong âm nhạc, hình ảnh và uy tín nghề nghiệp.

EP Nhấc Máy không chỉ là màn trở lại sau thời gian dài vắng bóng với các sản phẩm cá nhân mà còn là lời khẳng định cho tinh thần không ngừng đổi mới của nam ca sĩ trên hành trình nghệ thuật của mình.